دوري "أن بي ايه": يوكيتش يقود دنفر ناغتس الى صدارة الغرب

© جايمي شوابيرو / غيتي عبر ا ف ب/غيتي عبر ا ف ب

ميامي (أ ف ب) – قاد النجم الصربي نيكولا يوكيتش، دنفر ناغتس، الى صدارة المنطقة الغربية في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين بعد فوز كبير على حساب ممفيس غريزليز بنتيجة 105-91 الثلاثاء.

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وسجّل يوكيتش ثلاثيته المزدوجة (تريبل دابل) السادسة هذا الموسم بـ 13 نقطة، 13 متابعة و13 تمريرة حاسمة، ليلحق دنفر الخسارة الثانية تواليًا بممفيس بعد سلسلة من سبعة انتصارات متتالية.

وتألق جا مورانت من جانب الفريق الخاسر برصيد 35 نقطة وعشر تمريرات حاسمة، الا انّ حضور دنفر الهجومي جاء متنوعا، حيث اضاف ايضا آرون غوردون 24 نقطة في حين تخطى جميع اللاعبون الاساسيون عتبة العشر نقاط.

ويتساوى الفريقان في صدارة المنطقة الغربية بـ 19 انتصارا و11 خسارة مع افضلية لدنفر.

وعزّز نيويورك نيكس سلسلة انتصاراته الى ثماني مباريات حيث يستمر في سعيه لضمان مقعد في الادوار النهائية وذلك بفوزه الكبير على غولدن ستايت ووريرز حامل اللقب 132-94.

ولم يتخلف نيكس ولو لمرة واحدة في المباراة قبل ان يوسّع الفارق بشكل ملحوظ في النصف الثاني.

وأحرز إيمانويل كويكلي 22 نقطة للفائز، وأضاف اليه جالن برونسون 21 نقطة وكوينتين غريمز 19 وأر جي باريت 18.

يواجه غولدن ستايت معضلة اساسية خارج ملعبه حيث لم يفز هذا الموسم سوى بثلاث مباريات.

وأحرز المونتينغري نيكولا فوسيفيتش 29 نقطة وديمار ديروزان 24 ليهزم شيكاغو بولز نظيره ميامي هيت 113-103.

وغاب عن هيت لاعبين عدّة امثال جيمي باتلر، كايل لوري وكاليب مارتن، وعلى الرغم من تألق بام أديبايو مع 27 نقطة و12 متابعة، الا انّ الربع الثالث شكّل مفترق طرق لمصلحة بولز.

كما فاز يوتا جاز على ديترويت بيستونز 126-111، وواشنطن ويزاردز على فينيكس صنز 113-110.

© 2022 AFP