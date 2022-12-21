سابالينكا تأمل أن تكون ويمبلدون "أكثر انفتاحاً" على عودة اللاعبين الروس

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تأمل البيلاروسية أرينا سابالينكا أن تكون بطولة ويمبلدون "أكثر انفتاحاً" على فكرة السماح للاعبين الروسي والبيلاروس بالعودة لخوض منافسات النسخة المقبلة عام 2023

دبي (أ ف ب) – تأمل البيلاروسية أرينا سابالينكا، المصنفة خامسة عالمياً، أن تكون بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى لكرة المضرب، "أكثر انفتاحاً" على فكرة السماح للاعبين الروسي والبيلاروس بالعودة لخوض منافسات النسخة المقبلة عام 2023.

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وكانت البيلاروسية التي بلغت الدور نصف النهائي في ويمبلدون عام 2021، واحدة من عدة لاعبات ولاعبين مصنفين ضمن مراكز عالية منعوا من المشاركة في البطولة الانكليزية هذا العام بعدما قرر المسؤولون حظر مشاركة الروس والبيلاروس على خلفية غزو روسيا لجارتها أوكرانيا.

قالت سابالينكا لوكالة فرانس برس على هامش مشاركتها في دورة استعراضية للفرق في دبي "اعتقد أنني أملك صفر سيطرة على هذه المسألة. لا يمكنني سوى الجلوس وانتظار القرار. ومهما يحدث، سيحدث".

وتابعت اللاعبة المتحدرة من مينسك "إذا كانوا سيحظرون المشاركة لمدة عام آخر، حسناً، مهما يحصل، سأستمتع في المنزل في ميامي. سأقضي بعض الوقت مع عائلتي والتحضير لموسم جديد".

وأضافت "مهما كان قرارهم، فهذا قرارهم. لا أهتم لويمبلدون".

ولدى سؤالها عما إذا كانت متفائلة بأن نادي عموم إنكلترا الذي يشرف على تنظيم البطولة سيتراجع عن قراره، قالت ابنة الـ 24 عاماً "آمل حقاً أن يكونوا أكثر انفتاحاً بالنسبة لنا".

وأردفت "ولكن كما أظهر العام الماضي، فإنهم ليسوا سعداء بوجود البيلاروس والروس في هذا الحدث".

وكان البريطاني كاميرون نوري قال على هامش مشاركته في دورة أبو ظبي الاستعراضية الاسبوع الماضي إنه يود أن يتم الترحيب مجدداً بمشاركة الروس والبيلاروس في ويمبلدون.

أضاف المصنف 14 عالمياً والذي وصل إلى نصف نهائي ويمبلدون هذا العام "بالنسبة لي، أريد أن يلعب أفضل اللاعبين في العالم".

وحسب وسائل إعلام انكليزية، من المتوقع اتخاذ قرار من نادي عموم إنكلترا بشأن هذه القضية بحلول نيسان/أبريل، على أن تبدأ المنافسات في 3 حزيران/يوليو المقبل.

© 2022 AFP