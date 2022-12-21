عودة مفاجئة لمبابي الى تمارين سان جرمان بعد 3 أيام من نهائي كأس العالم

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نجم المنتخب الفرنسي كيليان مبابي، في 17 كانون الاول/ديسمبر 2022 في الدوحة

باريس (أ ف ب) – عاد النجم الفرنسي كيليان مبابي بصورة مفاجئة إلى تدريبات باريس سان جرمان الاربعاء، بعد ثلاثة أيام من خسارة منتخب بلاده نهائي مونديال قطر 2022 أمام الأرجنتين.

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ونشر النادي الباريسي فيديو على حسابه على تويتر يظهر خروج المهاجم من حافلة صغيرة ودخوله إلى مركز تدريبات سان جرمان.

وأرفق تغريدة أخرى عبارة "عاد كيليان مبابي إلى التدريبات الأربعاء".

وشكلت عودة مبابي الى التمارين خطوة لافتة في توقيتها على اعتبار انّ اللاعبين الذين شاركوا في كأس العالم سيحصلون على إجازة لمدة تصل الى عشرة ايام على الأقل قبل الالتحاق بفرقهم.

وكان من المتوقع ان يعود مبابي، هداف كأس العالم (8 أهداف) وصاحب الهاتريك في النهائي، اعتبارًا من كانون الثاني/يناير 2023.

من الواضح أن اللاعب الذي ظهر متأثرًا بهزيمة "الديوك" أمام الأرجنتين بركلات الترجيح في نهائي ناري، أراد تسريع عودته الى الملاعب، بعد يوم من عيد ميلاده الرابع والعشرين.

لم يتم تحديد برنامج تمارين مبابي من قبل سان جرمان الذي سيواجه ستراسبورغ في 28 كانون الاول/ديسمبر على ملعب "بارك دي برانس" في استئناف الدوري الفرنسي، ثم أمام لنس في 1 كانون الثاني/يناير.

© 2022 AFP