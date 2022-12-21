غوارديولا يُشيد بفوز ألفاريس وميسي بمونديال قطر

أشاد الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الأربعاء بمهاجمه الأرجنتيني خوليان ألفاريس والنجم ليونيل ميسي الذي أشرف عليه في برشلونة الاسباني بعد فوزهما بمونديال قطر

لندن (أ ف ب) – أشاد الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الانكليزي الأربعاء بمهاجمه الأرجنتيني خوليان ألفاريس والنجم ليونيل ميسي الذي أشرف عليه في برشلونة الاسباني، عقب قيادتهما منتخب "راقصي التانغو" للفوز بنجمة عالمية ثالثة في مونديال قطر لكرة القدم.

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ولعب مهاجم سيتي ألفاريس دوراً محورياً في فوز الأرجنتين بكأس العالم للمرة الأولى منذ عام 1986 بقيادة الأسطورة الراحل دييغو أرماندو مارادونا، بعد سيناريو دراماتيكي في النهائي انتهى بركلات الترجيح 4-2 على حساب فرنسا اثر تعادلهما 3-3 في الوقتين الأصلي والإضافي الأحد.

كما اعتبر غوارديولا هذا التتويج تكريساً لمسيرة ميسي الساحرة الذي فاز بألقاب عديدة تحت اشرافه عندما كان يدافع عن ألوان النادي الكاتالوني قبل انتقاله إلى باريس سان جرمان الفرنسي.

وفاز أيضاً مدافع سيتي السابق نيكولاس أوتاميندي باللقب العالمي في قطر، حيث قال غوارديولا الأربعاء عشية المواجهة المنتظرة لفريقه أمام ليفربول، حامل اللقب، في الدور الرابع من كأس الرابطة "بالنسبة إلى خوليان، نحن سعداء. لعب كثيراً وكانت مساهمته رائعة للمنتخب، نظراً للطريقة التي لعبوا بها. نملك بطلاً للعالم في فريقنا".

وأضاف "نحن سعداء للغاية من أجله. تهانينا له، لنيكو أوتاميندي أيضاً، وبالطبع شخصياً لليو ميسي، للأرجنتين كدولة. هم أبطال بجدارة".

وعزز أداء ميسي مكانته كواحد من أعظم اللاعبين في تاريخ الكرة المستديرة، بينما لم يحتج غوارديولا الذي فاز معه مرتين بمسابقة دوري أبطال أوروبا عندما كان مدرباً لبرشلونة، إلى أي دليل إضافي.

قال مدرب بايرن ميونيخ الألماني السابق "كل شخص لديه رأيه الخاص ولكن لا أحد بامكانه أن يشكك بوجوده. لقد قلت مرات عديدة إنه الأفضل بالنسبة لي".

وأردف "من الصعب أن نفهم كيف يمكن للاعب أن يظهر ويفعل ما فعله في آخر 10-15 سنة" و"الأشخاص الذين شاهدوا (الأسطورة البرازيلي) بيليه أو (الارجنتيني ألفريدو) دي ستيفانو أو (دييغو) مارادونا، يمكنهم تفضيل من يريدون".

وشدد غوارديولا على أن "هذه الآراء، يمكن أن تميل أكثر إلى النهج العاطفي" و"إذا لم يفز (ميسي) بكأس العالم، فإن رأيي بشأن ما فعله لكرة القدم العالمية لن يتغير، لكن من الطبيعي أن يعتمد ذلك على فوزهم".

وختم قائلاً بشأن "البرغوث" الصغير "بالنسبة له هذا هو الإنجاز الأخير لمسيرة لا تصدق".

© 2022 AFP