مدرب نادال السابق ينتقل لتدريب بطلة فلاشينغ ميدوز

© أوليسيس رويس / ا ف ب/ارشيف

واشنطن (أ ف ب) – أعلنت سلون ستيفنز، الفائزة بلقب بطولة الولايات المتحدة المفتوحة لكرة المضرب عام 2017، الأربعاء أن المدرب الإسباني فرانسيسكو "فرنسيس" رويغ، أحد مهندسي مسيرة مواطنه الأسطورة رافايل نادال، سيصبح مدربها الجديد.

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وكتبت ستيفنز، ابنة الـ 29 عاماً، عبر صفحتها على إنستغرام "سعيدة لانضمام فرانسيس رويغ إلى فريقي كمدرب جديد لي! إلى رحلة ناجحة معاً، فلنبدأ العمل".

وعمل رويغ (54 عاماً) مع نادال، صاحب الرقم القياسي في عدد الانتصارات في الغراند سلام، منذ 2005، وهو العام الذي فاز فيه النجم الإسباني بأول لقب من ألقابه الـ22 القياسية في البطولات الأربع الكبرى في بطولة فرنسا المفتوحة.

وسيشرف رويغ بمفرده على اللاعبة الأميركية بعد موافقته على الانضمام إلى فريق المصنفة 37 عالمياً والتي توجت بلقب فلاشينغ ميدوز عام 2017، وحلّت وصيفة لبطلة رولان غاروس الفرنسية في العام التالي.

واحتلت ستيفنز، الفائزة بسبعة ألقاب في مسيرتها، المركز الثالث عالمياً في تموز/يوليو 2017، كأفضل تصنيف خلال وجودها في ملاعب الكرة الصفراء.

وكان نادال أعلن الأسبوع الماضي أن رويغ سيغادر فريقه حيث عمل في البداية إلى جانب عمه توني، ثم كارلوس مويا ومارك لوبيس.

قال "الماتادور" الإسباني ابن الـ 36 عاماً "كان فرانسيس شخصاً مهماً في مسيرتي وأنا ممتن جداً له على كل هذه السنوات من العمل والصداقة".

© 2022 AFP