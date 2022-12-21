نتانياهو يشكّل حكومة

© رونالدو شميدت / ا ف ب/ارشيف

القدس (أ ف ب) – أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلّف بنيامين نتانياهو ليل الأربعاء، قبيل دقائق من انتهاء المهلة الممنوحة له لتشكيل ائتلاف حكومي، أنّه نجح في تشكيل حكومة مع شركائه من الأحزاب الدينية واليمينية المتطرفة.

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وبعدما انتصر، مع حلفائه، في الانتخابات التشريعية التي جرت في 1 تشرين الثاني/نوفمبر، كانت أمام نتانياهو مهلة تنتهي في الساعة 11:59 من ليل الأربعاء (21:59 ت غ) لإبلاغ الرئيس يتسحاق هرتسوغ بأنّه "نجح" في تشكيل الحكومة المقبلة .

وبذلك سيخلف نتانياهو رئيس الوزراء المنتهية ولايته يائير لبيد.

وقبيل دقائق من انتهاء المهلة غرّد نتانياهو بالعبرية قائلاً "لقد حصلت عليها".

من جهتها، أكّدت الرئاسة الإسرائيلية لوكالة فرانس برس أنّ نتنياهو "اتّصل" بالرئيس هرتسوغ "لإبلاغه" بهذا الخبر ضمن المهلة المحدّدة.

وفي بيان نشره، قال نتانياهو إنّه أرسل إلى هرتسوغ الرسالة التالية: "بفضل الدعم الجماهيري الكبير الذي تلقّيناه خلال الانتخابات الأخيرة، أبلغكم بأنّني تمكّنت من تشكيل حكومة ستعمل لصالح جميع مواطني إسرائيل".

وبحسب قوانين الانتخابات الإسرائيلية، كانت أمام نتانياهو مهلة تنتهي في 11 كانون الأول/ديسمبر لإعلان حكومته، لكنّه طلب تمديدها 14 يوماً، وهو الحدّ الأقصى المسموح به قانوناً، غير أنّ هرتسوغ وافق على منحه عشرة أيام إضافية فقط.

وكانت الصحافة الإسرائيلية توقّعت أن يعلن نتانياهو عن نجاحه في تشكيل الحكومة قبل انتهاء ليل الأربعاء، حتى وإن لم تكتمل تفاصيلها.

ولكن شركاء نتانياهو معروفون وهم الحزبان المتديّنان المتشدّدان والمتطرّفان شاس ويهودوت هتوراة، والأحزاب اليمينية المتطرفة الثلاثة وهي الصهيونية الدينية بزعامة بتسلئيل سموطريتش والقوة اليهودية بقيادة إيتمار بن غفير وحزب نوعام برئاسة آفي ماعوز.

ويقول محللون إن هذه الحكومة ستكون الأكثر يمينية وتطرّفاً في تاريخ إسرائيل.

© 2022 AFP