أولمبياد 2024: السماح للرجال بالمشاركة في مسابقات السباحة الفنية

الإيطالي جورجو مينيسيني ومواطنته لوكريتسيا روجيرو خلال مشاركتهما في مسابقة الزوجي الإيقاعية في بطولة أوروبا للسباحة في روما في 15 آب/أغسطس 2022.

باريس (أ ف ب) – أعلن الاتحاد الدولي للسباحة الخميس السماح للرجال بالمشاركة في مسابقات السباحة الفنية في أولمبياد باريس 2024، بعد موافقة اللجنة الأولمبية الدولية.

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وقال الاتحاد الدولي في بيان "الرجال بإمكانهم من الآن المشاركة في مسابقة الفرق"، موضحا أن كل فريق من ثمانية أعضاء سيكون قادرًا على التعويل "على رجلين كحد أقصى". وستتنافس عشرة فرق في أولمبياد باريس.

كانت السباحة الفنية، المعروفة باسم السباحة الإيقاعية حتى عام 2017، حاضرة في الألعاب الأولمبية منذ عام 1984، لكنها ستكون المرة الأولى التي يمكن للرجال فيها التنافس في فريق في الأولمبياد.

وسُمح للرجال سابقا بالمشاركة في المسابقة في بطولة العالم للسباحة منذ عام 2015.

وأعرب الاتحاد الدولي عن سعادته بالقرار، وقال: "إنه يوم احتفال لأولئك الذين دافعوا عن إشراك الرجال في هذه الرياضة في الأولمبياد والذين كانوا رائدين في مشاركة الرجال".

وقال المدرب الأميركي بيل ماي، أول سباح بطل عالم في المسابقة الفنية الافتتاحي للثنائي المختلط في بطولة العالم 2015: "إدراج الرجال في السباحة الفنية الأولمبية كان يعتبر في يوم من الأيام حلماً مستحيلاً (...) الآن، بفضل مثابرة (السباحين) ودعم الكثير من الناس ، يمكن لجميع الرياضيين الوقوف جنبًا إلى جنب بالتساوي، ورصد المجد الأولمبي".

© 2022 AFP