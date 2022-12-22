بلينكن يهنئ نتانياهو ويأمل في العمل على "القيم" المشتركة

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في وزارة الخارجية في واشنطن العاصمة في 16 كانون الأول/ديسمبر 2022

واشنطن (أ ف ب) – هنّأ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الخميس بنيامين نتانياهو الذي أعلن تشكيل حكومة تضم شخصيات يمينية متطرّفة، ودعا إلى الالتزام بـ"القيم" بما في ذلك حقوق الفلسطينيين.

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وقال بلينكن في مؤتمر صحافي "أريد أن أتقدّم بالتهنئة لرئيس الحكومة بنيامين نتانياهو على إعلان تشكيل حكومة جديدة".

وأضاف "نتطلّع إلى العمل مع إسرائيل من أجل تعزيز المصالح والقيم التي طالما كانت في صميم علاقتنا وأيضاً لتعزيز نهج أوسع لمحاولة تحقيق تدابير متساوية للأمن والفرص والازدهار والكرامة للإسرائيليين والفلسطينيين على حدّ سواء".

أعلن نتانياهو في وقت متأخر من مساء الأربعاء أنه سيكون قادرًا على تشكيل حكومة مع شركائه من الأحزاب الأرثوذكسية المتشدّدة واليمينية المتطرفة.

وردا على سؤال عما إذا كانت الدبلوماسية الأميركية ستعمل مع الأعضاء الأكثر تطرفا في الحكومة الجديدة، قال بلينكن إن الولايات المتحدة "ستحكم على شركائنا الإسرائيليين بناء على السياسات التي يطبقونها، وليس على الشخصيات التي تصادف وجودها في الحكومة".

وتابع بلينكن أن الولايات المتحدة لديها تاريخ من "المحادثات الصريحة للغاية" مع إسرائيل رغم الخلافات، وذلك بسبب "الشراكة القوية" والتزام الولايات المتحدة بأمن الدولة العبرية.

وقد كانت العلاقات باردة بين بنيامين نتانياهو والرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما.

بعد فوزه مع حلفائه في الانتخابات التشريعية في 1 تشرين الثاني/نوفمبر، ينتظر أن يشكل نتانياهو الحكومة الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل.

وكان نتانياهو قد تولى رئاسة الوزرا من 1996 إلى 1999 ثم من 2009 إلى 2021.

© 2022 AFP