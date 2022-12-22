زامبيا تعين مدرب تشلسي السابق غرانت مدربا لمنتخب بلادها

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مدرب غانا الإسرائيلي افرام غرانت خلال المباراة امام بوركينا فاسو في بور-جانتيي في كأس أمم إفريقيا في 4 شباط/فبراير 2017

لوساكا (أ ف ب) – أعلن الاتحاد الزامبي لكرة القدم الخميس تعيين مدرب تشلسي الإنكليزي السابق الإسرائيلي أفرام غرانت مدربا لمنتخب بلاده في العامين المقبلين.

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ووقع المدرب السابق لوست هام يونايتد الإنكليزي ومنتخب غانا عقدًا لمدة عامين بعد فشل زامبيا في التأهل إلى النسخ الثلاث الأخيرة من كأس الأمم الإفريقية.

ويخلف غرانت البالغ من العمر 67 عاما المدرب الكرواتي اليوسا أسانوفيتش الذي استقال بسبب نزاع على الأجور.

وقال غرانت في مؤتمر صحافي كشف النقاب فيه عن تعيينه "أنا سعيد جدا لوجودي هنا وأعتقد أن زامبيا لديها إمكانات"، متعهدا "بقيادة كرة القدم الزامبية إلى الأمام، وهو ما أعتقد أن الزامبيين يستحقونه".

وتتمثل المهمة الأولى لغرانت في قيادة منتخب الـ"تشيبوبولو" إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2023 في ساخل العاج، حيث يتواجد في التصفيات في المجموعة الثامنة الى جانب البلد المضيف وجزر القمر وليسوتو.

وستتأهل ساحل العاج بغض النظر عن مركزها كونها البلد المضيف، فيما يلحق بها المنتخب الأعلى ترتيبا في المجموعة.

وكانت زامبيا فجرت مفاجأة من العيار الثقيل في نسخة 2012 في الغابون بقيادة مدربه في ذلك الوقت الفرنسي هيرفيه رونار عندما توجت باللقب على حساب ساحل العاج.

في المقابل، قاد غرانت غانا الى المباراة النهائية لنسخة 2015 عندما خسرت امام ساحل العاج بركلات الجزاء، ثم الى المركز الرابع في نسخة 2017.

وأعرب رئيس الاتحاد الزامبي للعبة أندرو كامانغا عن ثقته في "أننا سنعود بين النخبة في القارة الإفريقية".

وقال إن تعيين غرانت الذي كان يتولى التدريب منذ 49 عاما، يشير إلى "فجر جديد" لكرة القدم الزامبية.

© 2022 AFP