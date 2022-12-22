كأس الرابطة: مانشستر سيتي يفك عقدة ليفربول ويجرده من اللقب

لاعبو مانشستر سيتي يحتفلون بهز شباك ليفربول (3-2) في ثمن نهائي مسابقة كأس رابطة الاندية الانكليزية المحترفة على ملعب الاتحاد في 22 كانون الأول/ديسمبر 2022.

مانشستر (المملكة المتحدة) (أ ف ب) – فك مانشستر سيتي عقدة غريمه ليفربول عندما جرده من اللقب بالفوز عليه 3-2 الخميس على ملعب الاتحاد في مانشستر في طريقه إلى الدور ربع النهائي لمسابقة كأس رابطة الأندية المحترفة الإنكليزية لكرة القدم.

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وسجل النروجي إرلينغ هالاند (10) والجزائري رياض محرز (47) والهولندي ناثان أكي (58) أهداف مانشستر سيتي، والبرتغالي فابيو كارفاليو (20) والمصري محمد صلاح (48) هدفي ليفربول.

وبات مانشستر سيتي آخر المتأهلين إلى ربع النهائي ولحق بأندية ولفرهامبتون وساوثمبتون ونيوكاسل وليستر سيتي ومانشستر يونايتد ونوتينغهام فوريست وتشارلتون أتلتيك.

وهو الفوز الأول لمانشستر سيتي في مبارياته الست الأخيرة أمام ليفربول في مختلف المسابقات وتحديدا منذ تغلبه عليه 4-1 في الدوري في السابع من شباط/فبراير 2021، تعادلا بعدها مرتين قبل أن يكسب ليفربول المباريات الثلاث الأخيرة.

كما هو الفوز الثاني فقط لمانشستر سيتي على ليفربول في ثماني مباريات في المسابقة بعد الاول عام 1969.

ويسعى سيتي الى اللقب التاسع في المسابقة لمعادلة الرقم القياسي الموجود بحوزة ليفربول.

© 2022 AFP