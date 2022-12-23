أونانا يعتزل دوليا بعد "استبعاده" من تشكيلة الكاميرون في المونديال

ياوندي (أ ف ب) – أعلن حارس مرمى المنتخب الكاميروني لكرة القدم أندريه أونانا المستبعد من قائمة "الأسود غير المروضة" في مونديال قطر 2022 بسبب "عدم الانضباط"، اعتزاله اللعب دوليًا في رسالة على تويتر الجمعة.

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وكتب أونانا (26 عاما) "كل قصة، مهما كانت جميلة، لها نهاية. وقصتي مع منتخب الكاميرون انتهت".

ووضع حارس مرمى إنتر ميلان الإيطالي حدا لمشواره مع المنتخب بعد 34 مباراة دولية آخرها كانت في ضد سويسرا (صفر-1) في الجولة الأولى من منافسات المجموعة السابعة في المونديال القطري قبل أن يتم استبعاده لأسباب "تأديبية" حسبما أعلن المدرب ريغوبير سونغ، في 28 تشرين الثاني/نوفمبر، عشية المباراة الثانية ضد صربيا (3-3).

وقال سونغ في مؤتمر صحافي بعد المباراة "في مجموعة عليك احترام القواعد، أفضل الحفاظ على المجموعة أكثر من الأفراد".

وأضاف "سيكون لدينا الوقت لنوضح لكم بشكل أفضل ما حصل، لكن علينا أن نتعامل مع أولئك الذين لديهم الرغبة والقادرون على الدفاع عن ألوان البلاد".

وأقصي منتخب "الاسود غير المروضة" من دور المجموعات، على الرغم من الفوز التاريخي، من دون أونانا، على البرازيل (1-0) التي كانت متأهلة حكما وخاضت اللقاء بتشكيلة بديلة.

ولم يحدد حارس مرمى أياكس أمستردام السابق

والذي لعب أساسيا خلال كأس أمم افريقيا التي استضافتها بلاده مطلع العام الحالي حيث احتلت المركز الثالث، في رسالة الوداع الأسباب التي أدت، حسب قوله، إلى استبعاده.

في ناديه إنتر، كان المدرب سيموني إينزاغي يعتمد الى المناوبة بينه وبين السلوفيني المخضرم سمير هاندانوفيتش، حيث كان يشارك الاول أساسيا في الدوري الايطالي، والثاني في مسابقة دوري أبطال أوروبا، قبل أن يصبح أونانا الحارس الاساسي في كلتا المسابقتين منذ تشرين الاول/أكتوبر.

© 2022 AFP