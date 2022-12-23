الفرنسي ماتويدي يعلن نهاية مسيرته الاحترافية

© فرانك فيف / ا ف ب/AFP/ارشيف

باريس (أ ف ب) – أعلن لاعب الوسط الفرنسي بليز ماتويدي بطل العالم في 2018 مع "البلوز"، نهاية مسيرته الاحترافية الجمعة، في مقطع فيديو نُشر على موقع يوتيوب.

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وقال ماتويدي البالغ من العمر 35 عاماً "لقد قررت إنهاء مسيرتي كلاعب كرة قدم محترف".

ولم يلعب ماتويدي منذ أكثر من عام مع إنتر ميامي الأميركي، آخر ناد انضم إليه والذي أزاله من قائمة اللاعبين لموسم 2022 من الدوري الأميركي لكرة القدم.

ولعب ماتويدي الذي كان أساسياً بشكل دائم مع المنتخب الفرنسي في مونديال روسيا، لأندية تروا وسانت إتيان وباريس سان جرمان في فرنسا ويوفنتوس الإيطالي، وفاز بخمسة ألقاب دوري فرنسي وثلاثة ألقاب في إيطاليا. كما وصل إلى نهائي كأس أوروبا 2016 مع "الديوك".

وأوضح الفرنسي الذي لعب 84 مباراة دولية وسجّل تسعة أهداف "لقد أتيحت لي الفرصة للعب في أكبر الأندية الأوروبية، وارتداء قميص المنتخب الوطني، وجعل عائلتي تفرح، وأن أعيش شغفي، وهذه الصور ستبقى معي".

© 2022 AFP