بطولة إيطاليا: المكسيكي أوتشوا الى ساليرنيتانا لمدة 6 أشهر

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الحارس المكسيكي غييرمو أوتشوا خلال المباراة ضد بولندا في مونديال قطر. الدوحة في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2022

روما (أ ف ب) – أعلن نادي ساليرنيتانا صاحب المركز الثاني عشر في الدوري الإيطالي لكرة القدم الجمعة تعاقده مع حارس مرمى المنتخب المكسيكي غييرمو أوتشوا (37 عاما) حتى نهاية الموسم الحالي.

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وقال النادي على موقعه على الإنترنت إن ساليرنيتانا "توصل إلى اتفاق مع حارس المرمى المولود عام 1985 غييرمو أوتشوا. ووقع اللاعب عقدًا مع النادي حتى 30 (حزيران) يونيو 2023 مع إمكانية التمديد وسيرتدي القميص رقم 13".

وكان أوتشوا أحد نجوم منتخب بلاده في مونديال قطر الذي كان الخامس في مسيرته الاحترافية.

وبدأ أوتشوا الملقب بـ"ميمو" مسيرته الاحترافية في المكسيك، قبل الاحتراف في القارة العجوز مع أجاكسيو الفرنسي حيث لعب لمدة ثلاثة مواسم.

واصل مسيرته في إسبانيا مع ملقة وغرناطة، قبل الانضمام إلى ستاندار لياج البلجيكي. عاد إلى المكسيك عام 2019 حيث دافع عن ألوان أميركا.

© 2022 AFP