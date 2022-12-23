دوري "أن بي ايه": 40 نقطة لماكولوم تعيد بيليكانز الى سكة الانتصارات

© مايكل ريفز / غيتي عبر ا ف ب/غيتي عبر ا ف ب

في ظل غياب زيون وليامسون (على اليسار)، تألق سي جاي ماكولوم (على اليمين) مع 40 نقطة لمصلحة نيو اورليانز بيليكانز

ميامي (أ ف ب) – عاد نيو أورليانز بيليكانز الى سكة الانتصارات، الخميس، بقيادة سي جاي ماكولوم الذي سجّل 40 نقطة وذلك على حساب سان انتونيو سبيرز المتعثر بنتيجة 126-117 ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين.

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بيليكانز، الذي يحتل المركز الثالث في المنطقة الغربية، انهى سلسلة من اربع هزائم له، حيث تألق في صفوفه ايضا الليتواني جوناس فالانشوناس بـ 16 نقطة وعشر متابعات.

تقدم بيليكانز 94-75 في نهاية الربع الثالث، وعلى الرغم من تسجيل سان انتونيو 42 نقطة في الربع الاخير، الا ان ماكولوم بقي في المرصاد بعدما احرز سبع ثلاثيات من اصل 14 محاولة خلال المباراة.

ورفع نيو اورليانز رصيده في الدوري الى 19 فوزا و12 خسارة، وسط غياب زيون وليامسون، براندون انغرام ولاري نانس جونيور.

وقال مدرب بيليكانز ويلي غرين عقب المباراة "كان من الرائع ان نرى سي جاي في ليلة مماثلة كما فعل، 40 نقطة وتسع تمريرات حاسمة كان مميزا للغاية، نحتاج الى هذه الانتاجية منه في ظل غياب بعض اللاعبين".

وكان جيريمي سوشان افضل مسجل لسبيرز بـ 23 نقطة مع تسع متابعات.

من جهة اخرى، تغلب يوتا جاز على واشنطن ويزاردز 120-112، حيث سجل مالك بيزلي 25 نقطة واضاف جوردان كلاركسون 23.

© 2022 AFP