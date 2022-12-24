أن بي ايه: براون يُعيد سلتيكس الى صدارة الشرقية مع سقوط باكس أمام نتس

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جايلن براون لاعب بوسطن سلتيكس يسجل سلة ساحقة ضد مينيسوتا تمبروولفز في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين في 23 كانون الاول/ديسمبر 2022

ميامي (أ ف ب) – سجل جايلن بروان 36 نقطة ليُعيد بوسطن سلتيكس الى صدارة المنطقة الشرقية ودوري كرة السلة الاميركي للمحترفين، بفوزه الجمعة على ضيفه مينيسوتا تمبروولفز 121-109، وذلك على حساب ميلووكي باكس الذي سقط أمام مضيفه بروكلين نتس 118-100.

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أحرز بروان 23 من نقاطه الـ36 في الربع الاخير ليحقق بوسطن فوزه الثاني فقط في آخر سبع مباريات معززًا سجله الى 23-10 مقابل 22-10 لباكس.

أضاف جايسون تايتوم 30 نقطة لسلتيكس، لتكون هذه المباراة رقم 17 التي يسجل فيها الى جانب براون كل منهما 30 نقطة.

وستكون المواجهة محتدمة على المركز الاول الاحد عندما يحل باكس على سلتيكس في سعيه لاستعادة عافيته بعد الخسارة في بروكلين.

سجل كيفن دورانت 24 نقطة ونجح نتس في الحد من خطورة العملاق اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو وحرمه من تسجيل أي نقطة في الربع الاخير.

قال دورانت "أعتقد أننا أحكمنا قبضتنا على طرفي الملعب، كان فوزًا جماعيًا رائعًا".

حقق نتس فوزه الثامن تواليًا في المركز الرابع في الشرقية وبسجل 21-12 بشكل عام و19-7 منذ وصول المدرب جاك فون بدلا من الكندي ستيف ناش.

أكمل فيلادلفيا سفنتي سيكسرز نتائجه الرائعة على أرضه محققًا فوزه السابع تواليًا بتفوقه 119-114 على لوس أنجليس كليبرز.

سجل الكاميروني جويل إمبيد 44 نقطة وحقق جيمس هاردن 21 تمريرة حاسمة، هي الاعلى في مسيرته، في طريقه الى تريبل دابل (20 نقطة و11 متابعة).

هذه المرة الاولى منذ موسم 1977-1978 يحقق سفنتي سيكسرز سبعة انتصارات تواليًا على أرضه، ليعزز سجله الاجمالي الى 19-12 ويتقدم الى المركز الخامس في الشرقية.

وسجل ديمار ديروزن مع صافرة النهاية ليمنح شيكاغو بولز فوزًا مثيرًا 118-117 على مضيفه نيويورك نيكس.

© 2022 AFP