البرلمان الفيجي يقر تعيين زعيم المعارضة سيتيفيني رابوكا رئيسا للوزراء

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رئيس حكومة فيجي سيتيفيني رابوكا في مراسم أداء القسم في 24 كانون الأول/ديسمبر 2022

سوفا (أ ف ب) – أقر البرلمان الفيجي في سوفا السبت تعيين زعيم المعارضة سيتيفيني رابوكا رئيسا للوزراء بعد نجاحه في تشكيل ائتلاف حكومي وفي أعقاب اتهامه للحكومة المنتهية ولايتها ببث "الخوف والفوضى" في البلاد لمنع عودته إلى السلطة.

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وأعلن نايكاما لالابالافو رئيس مجلس النواب فوز رابوكا في اقتراع سري جرى في البرلمان ب28 صوتا مقابل 27 صوتا لرئيس الحكوكة المنتهية ولايته فرانك باينيماراما.

وبذلك يتولى رابوكا (74 عاما) رئاسة الوزراء خلفا لباينيماراما الذي حمله الى السلطة في 2006 انقلاب عسكري أطاح الحكومة.

وبعد خروجه من البرلمان متوجها الى المقر الرئاسي لأداء اليمين الدستورية، قال رابوكا أنه سيشغل "بتواضع" منصب رئيس الحكومة.

وأطلقت أبواق السيارات احتفالا أمام مبنى البرلمان في العاصمة سوفا.

وفور إعلان نتيجة التصويت، عبر سفير الاتحاد الأوروبي لمنطقة المحيط الهادئ سوجيرو سيم، في تغريدة على تويتر عن تهانيه لرابوكا على تشكيله الحكومة.

وانتشر الجيش في شوارع العاصمة بعد تعثر الانتخابات العامة. وتحدث باينيماراما عن معلومات غير مؤكدة حول أعمال عنف عرقية مؤكدا أن نشر الجيش ضروري لحفظ "القانون والنظام".

لكن رابوكا الذي قاد بنفسه انقلابين في 1987 وتولى رئاسة الوزراء بين 1992 و1999، حذر من أن الحكومة "تبث الخوف والفوضى" و"تحاول إشعال الأمة بناء على معايير عرقية".

وتمكن رابوكا لاعب الرغبي الدولي السابق من تشكيل ائتلاف حكومي الجمعة بعد نجاحه في استمالة الحزب الاشتراكي الديموقراطي الليبرالي "سوديلبا" الذي بات يلقب في فيجي بصانع الملوك.

ويمنح دستور فيجي صلاحيات واسعة للجيش للتدخل في المجال السياسي. وقد شارك في أربعة انقلابات في السنوات ال35 الماضية.

ويخشى الفيجيون أن يكون الحديث عن أعمال عنف عرقية وما يرافقها من انتشار عسكري ذريعة "لانقلاب" جديد.

© 2022 AFP