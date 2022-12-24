عائلة الفرنسية سيسيل كولر تتحدث معها لأول مرة منذ توقيفها في إيران

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من اللقاء الذي جمع وزير خارجية الاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل ونظيره الايراني حسين امير عبداللهيان في عمان في 20 كانون الاول/ديسمبر 2022

ميتز (فرنسا) (أ ف ب) – تمكنت عائلة سيسيل كولر، الفرنسية المحتجزة في إيران، من التحدث معها لأول مرة منذ اعتقالها في أيار/مايو، من خلال مكالمة فيديو عبر تطبيق واتسآب الأحد الماضي، حسبما أعلنت لجنة دعمها في بيان السبت.

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وقالت لجنة الدعم "افرجوا عن سيسيل" إنه "لم يتم الإعلان عن المكالمة التي استغرقت بضع دقائق. وجرت تحت المراقبة، وبالتالي لم تستطع سيسيل التي كانت ترتدي الحجاب، التحدث بحرية".

وبحسب عائلتها، كانت تبكي عندما ردوا على الاتصال.

وأضافت اللجنة في البيان "شعرنا أنها كانت تعاني نفسيا بشكل كبير. وبخاصة من عدم تمكنها من الاتصال بأسرتها منذ أكثر من سبعة أشهر".

واعربت عائلتها عن "قلقها البالغ" لكون ابنتهم "تعاني نفسيا بشكل واضح" لكن الأسرة "شعرت بالارتياح لأنها تمكنت في نهاية المطاف من الاتصال بها مباشرة" على الرغم من أن المكالمة كانت "قصيرة جدًا".

قبض على سيسيل كولر وشريكها جاك باري في أيار/مايو أثناء قيامهما بجولة سياحية في إيران. وتتهمهما طهران بالتجسس.

بحسب اللجنة الداعمة لسيسيل، فإن هذه المعلمة والنقابية "محتجزة في سجن إوين، في قسم يخضع لحراسة مشددة ويشتهر للأسف بظروف احتجاز صعبة للغاية"، في شمال إيران.

وهذا الاتصال "غير المتوقع والمؤثر والباعث على الأمل"، بحسب اللجنة، "ربما يعود إلى مساعي السلطات الدبلوماسية الفرنسية في وزارة الخارجية".

واشارت إلى أنها تعمل مع "لجان الرهائن الفرنسيين الآخرين في إيران لتنظيم تحركات مشتركة".

تمكن السفير الفرنسي في إيران من "أن يلتقي" لفترة وجيزة سيسيل كولر في نهاية شهر تشرين الثاني/نوفمبر.

وقررت عائلتها التحدث علنًا بعد أن بثت طهران في مطلع تشرين الأول/أكتوبر مقطع فيديو تم تقديمه على أنه "اعتراف" بعمل كولر لحساب الاستخبارات الفرنسية. واستنكرت باريس "المسرحية التافهة" وتحدثت لأول مرة عن "رهائن دولة".

وأكدت اللجنة أن سيسيل كولر "بريئة ويجب الإفراج عنها وإعادتها إلى الوطن فوراً" مشيرة إلى أن الفرنسية ليس لديها "محامٍ مستقل" ولم يتم تحديد أي موعد لمحاكمتها.

© 2022 AFP