الدوري الانكليزي: كونيا من اتلتيكو مدريد الى ولفرهامبتون بصفقة اعارة

© أوسكار دل بوزو كاناس / ا ف ب/ا ف ب/ارشيف

مدريد (أ ف ب) – أعلن أتلتيكو مدريد الإسباني أن مهاجمه البرازيلي ماتيوس كونيا سينتقل بموجب صفقة إعارة الى ولفرهامبتون متذيّل ترتيب الدوري الانكليزي لكرة القدم.

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وانتقل ابن الـ 23 عامًا إلى إسبانيا قادمًا من نادي هرتا برلين الالماني في عام 2021 مقابل 26 مليون يورو لكنه لم يستطع فرض نفسه بقوة في تشكيلة فريق المدرب الارجنتيني دييغو سيميوني.

سجل سبعة أهداف الموسم الماضي لكنه لم يسجل اي هدف في 17 مباراة هذا الموسم.

وقال النادي الإسباني "من أتلتيكو مدريد نتمنى لماثيوس كونيا كل التوفيق".

© 2022 AFP