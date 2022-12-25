دوري "أن بي ايه": كوري سيغيب لاسبوعين اضافيين على الاقل

© سارا ستاير / غيتي عبر ا ف ب/غيتي عبر ا ف ب/ارشيف

سان فرانسيسكو (أ ف ب) – سيغيب نجم غولدن ستايت ووريرز بطل الدوري الاميركي للمحترفين في كرة السلة لاسبوعين اضافيين بسبب اصابة قوية في الكتف سبق ان تعرّض لها، بحسب ما أعلن فريقه.

إعلان اقرأ المزيد

وكان قد أصيب كوري بخلع في الكتف في 14 الشهر الحالي خلال المواجهة امام بايسرز في انديانا بينما كان يحاول سرقة الكرة، ليغيب اثرها عن أربع مباريات حتى اللحظة.

وأفاد ووريرز في بيانه انّ كوري قد خضع لفحوصات تقييمية وأظهرت النتائج انه "يحرز تقدمًا جيدًا" في عملية تعافيه، على ان "يعاد تقييم اصابته خلال اسبوعين".

ويشكّل غياب كوري الفائز بجائزة أفضل لاعب في الدوري مرتين، ضربة كبيرة لووريرز، حيث من المتوقع ان يغيب عن ست مباريات اضافية خلال هذه الفترة.

يبلغ معدل كوري حتى اللحظة هذا الموسم 30 نقطة مع 6.6 متابعات و6.8 تمريرات حاسمة في 26 مباراة خاضها.

وواجه ووريرز بداية موسم صعبة حيث يحتل المركز الحادي عشر في المنطقة الغربية بـ 15 فوزا و18 خسارة.

© 2022 AFP