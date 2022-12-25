رفع الأجور ومعاشات المتقاعدين ومنحة البطالة في الجزائر

الجزائر (أ ف ب) – أعلن مجلس الوزراء الجزائري الأحد عن زيادة تدريجية في الأجور ستصل إلى 47 بالمائة في 2024 مع رفع معاشات المتقاعدين ومنحة البطالة التي يحصل عليها العاطلون العمل منذ آذار/مارس 2022.

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وجاء في بيان مجلس الوزراء أن الرئيس عبد المجيد تبون وجه بأن تتم "زيادة الرواتب، على مدى السنتين 2023 ـ 2024 ليتراوح مستواها سنويا ما بين 4500 دينار إلى 8500 دينار (بين 31 و58 يورو)" وهو ما يجعل الزيادات "خلال السنوات الثلاث 2022، 2023، 2024، تصل إلى نسبة 47 بالمائة".

وكذلك تم رفع معاشات المتقاعدين لتتماشى مع الحد الأدنى المضمون للأجور وهو 20 ألف دينار (137 يورو). بحسب البيان الذي أضاف ان منحة البطالة المقدرة حاليا بـ 13ألف دينار (نحو 90 يورو) سترتقع إلى 15 ألف دينار (102 يورو) مع "تكفل الدولة بأعباء التغطية الصحية" لهم.

يبلغ معدّل البطالة في الجزائر نحو 15 بالمئة. وأعلن تبون في شباط/فبراير عن إنشاء "منحة البطالة" للعاطلين عن العمل في الجزائر وبدأ صرفها في الشهر التالي.

تتأثر الجزائر، رابع أكبر قوّة اقتصاديّة في القارّة الإفريقيّة، بتقلّبات أسعار النفط بسبب اعتمادها على العائدات النفطيّة التي تمثّل أكثر من 90% من إيراداتها الخارجيّة.

والأحد أيضا وقع الرئيس تبون قانون الماليّة لعام 2023 الذي اعتمد سعرا مرجعيا للنفط بـ60 دولارا للبرميل.

وتتوقع الميزانية بلوغ الصادرات 46,3 مليار دولار و36,9 مليار دولار من الواردات واحتياطيات من العملات الأجنبية قدرها 59,7 مليار دولار.

© 2022 AFP