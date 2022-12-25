صياديون إيرانيون يعودون الى بلادهم بعد أعوام من الخطف في الصومال

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في هذه الصورة التي التُقطت في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2022، امرأة تسير أمام لوحة جدارية في العاصمة الإيرانية طهران

طهران (أ ف ب) – عاد 14 صيادا إيرانيا الى بلادهم بعد خطفهم لأعوام على يد حركة الشباب المتطرفة في الصومال، وفق ما أفادت وسائل إعلام في طهران الأحد.

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وأوردت وكالة "إيسنا" الإيرانية أن هؤلاء الصيادين تم احتجازهم "في المياه الدولية قرب الصومال منذ عام 2014 من قبل تنظيم الشباب الإرهابي".

ووصل هؤلاء ليل السبت الى مطار الامام الخميني في طهران حيث أقيم لهم استقبال رسمي، قبل أن ينتقلوا الى مسقطهم مدينة جابهار بجنوب البلاد.

وأوضحت الوكالة أن الافراج عنهم تم نتيجة "فترة من المشاورات والإجراءات" بين الجانب الإيراني خصوصا وزارة الخارجية، ومسؤولين حكوميين وزعماء قبائل وشخصيات محلية في الصومال.

وتأتي عودة هؤلاء الى إيران بعد زهاء شهر من إعلان الشرطة الصومالية العثور على 20 أجنبيا هم 14 إيرانيا وستة باكستانيين زعموا إنهم صياديون كانوا محتجزين لأعوام لدى حركة الشباب.

وأوضح متحدث باسم الشرطة في حينه أن بعض هؤلاء خطفتهم الحركة في 2014، في حين أسرت آخرين في 2019.

ولم توضح الشرطة كيف تم إطلاق هؤلاء، مشيرة الى أنه تم العثور عليهم أثناء تجولهم في جزء من ولاية غالمودوغ الواقعة تحت سيطرة المتشددين. وأكدت في حينه أنهم سيخضعون للاستجواب.

وأشارت تقارير إلى أنهم قد يكونون اختطفوا من قبل قراصنة ثم نقلوا الى حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة والتي تضم مقاتلين أجانب في صفوفها.

وتحاول الحركة التي تسيطر على مساحات شاسعة من المناطق الريفية في الصومال إطاحة الحكومة المركزية منذ 15 عاما وتمول تمردها من خلال أنشطة إجرامية بما في ذلك الخطف والفدية.

كما شهدت الصومال قرصنة لسنوات رغم أن الهجمات على السفن البحرية قبالة الساحل تراجعت بشكل كبير في السنوات الماضية بعدما بلغت ذروتها في 2011.

في عام 2020، تم الافراج عن ثلاثة صيادين إيرانيين يعتقد أنهم آخر الرهائن المحتجزين لدى قراصنة صوماليين بعد خمس سنوات من الأسر.

© 2022 AFP