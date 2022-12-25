15 قتيلا في انفجار شاحنة صهريج تنقل غازا مسالا في جنوب إفريقيا

مكان انفجار شاحنة صهريج محملة بالغاز المسال في مدينة جوهانسبرغ بجنوب افريقيا في 24 كانون الأول/ديسمبر 2022

جوهانسبرغ (أ ف ب) – ارتفعت حصيلة ضحايا انفجار ناقلة للغاز المسال فى بوكسبرغ بشرق مدينة جوهانسبرغ، إلى 15 قتيلا حسبما أعلن وزير الصحة في جنوب إفريقيا صباح الأحد.

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وقال جو بالا في لقاء مع صحافيين في مستشفى قريب من مكان الانفجار إن "الحصيلة كانت امس عشرة قتلى واصبحت صباح اليوم (الأحد) 15" قتيلا.

وكان وليام نتلادي المتحدث باسم إدارة الطوارئ في هذه المنطقة صرح لوكالة فرانس برس ليل السبت الأحد أن حصيلة الضحايا ارتفعت مساء السبت إلى عشرة قتلى ونحو أربعين جريحا.

وأوضح أن نصف الجرحى في حالة خطيرة، و15 آخرين جروحهم بليغة لكنهم فى حالة مستقرة، بينما اصيب ستة من رجال الاطفاء بجروح طفيفة.

في وقت مبكر من الأحد، كانت الشاحنة عالقة تحت جسر بالقرب من مستشفى ومنازل في حي سكني.

قال نتلادي "تلقينا اتصالا حوالي الساعة 07,50 وانطلق رجال الاطفاء لإخماد بداية حريق، لكن الشاحنة انفجرت بعد ذلك لسوء الحظ".

وفي مقاطع فيديو صورها هواة ونشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، تظهر كرة نارية ضخمة تنفجر تحت الجسر. ويبدو أن ارتفاع الشاحنة الصهريج لم يسمح لها بعبور المكان.

وأضاف المتحدث أن الصهريج كان ممتلئا ب60 ألف لتر من الغاز المسال المستخدم بشكل خاص في المواقد ووصل من جنوب شرق البلاد، موضحاً أن سائق الشاحنة أصيب بجروح ونقل إلى المستشفى.

"هزة هائلة"

سمعت جان ماري بويسن دوي انفجار في وقت مبكر من صباح الأحد، بعيد الساعة 06,30. وقالت لوكالة فرانس برس "إنه يوم حزين جدا لضاحيتنا الصغيرة" التي تبعد نحو أربعين كيلومترا شرق جوهانسبرغ.

وأضافت السيدة الستينية الشقراء التي كانت على بعد خطوات قليلة من الشرطة العلمية التي تمشط مكان الكارثة أن "هزة هائلة حدثت كبيرة"، موضحة أنها "نشأت هنا وقلت لنفسي على الفور +هذا ليس له علاقة بنشاط التعدين+. انها اشبه بهزة شدتها 6,5 درجات على مقياس ريختر".

وتابعت "صعدت إلى الطابق العلوي ورأيت ألسنة اللهب واعتقدت أن المنزل يحترق. اتصلت بإدارة الإطفاء وأكدوا لي أنهم في طريقهم إلى المكان".

وتوالت بعد ذلك الأنباء السيئة في الصباح.

وأشارت إلى أنه "على الجانب الآخر من الطريق كان يقف طفلان ومراهقة وشاب يبلغ من العمر 25 عامًا كان يأتي لجز الحشائش في حديقتي" بانتظام. وأضافت "لم يبق منهم أحد جميعهم ماتوا".

وكان وليام الذي لا يريد كشف اسم عائلته، على بعد مئات الأمتار عن الانفجار. وقال إن "عددا كبيرا منا أصيبوا بحروق في ظهورنا وبحجارة" تطايرت من محطة للقطارات قريبة من مكان الانفجار.

وقال هذا الرجل الأسود وهو في الأربعينيات من عمره، مشيراً إلى الطريق المغطى بالحطام "يمكنكم رؤيتها هناك على الأرض".

© 2022 AFP