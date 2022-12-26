بطولة إنكلترا: توتنهام ينجو من فخ برنتفورد وينتزع نقطة ثمينة

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مهاجم توتنهام هاري كاين يحتفل بهزه شباك برنتفورد (2-2) في الدوري الانكليزي في 26 كانون الاول/ديسمبر 2022.

لندن (أ ف ب) – نجا توتنهام من فخ مضيفه وجاره برنتفورد وقلب تخلفه بثنائية نظيفة الى تعادل ثمين 2-2 الإثنين في الدربي اللندني في افتتاح المرحلة السابعة عشرة من بطولة انكلترا لكرة القدم.

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وكان برنتفورد في طريقه إلى تحقيق فوزه الاولى على توتنهام منذ عام 1948 عندما تقدم بهدفي الالماني فيتالي يانليت (15) وإيفان توني (54)، لكن رجال المدرب الإيطالي أنتونيو كونتي في الرد بهدفين للقائد هاري كاين (65) والدنماركي بيار-إميل هويبييرغ (71).

وعزز توتنهام موقعه في المركز الرابع برصيد 30 نقطة بفارق الاهداف خلف نيوكاسل الذي يحل ضيفا على ليستر سيتي لاحقا، فيما انفرد برنتفورد الذي كان فجر مفاجأة من العيار الثقيل في المرحلة السادسة عشرة قبل فترة التوقف الدولي بسبب مونديال قطر بفوزه على مانشستر سيتي 2-1 على ملعب الاتحاد، بالمركز التاسع مؤقتا بفارق نقطة واحدة أمام شريكيه السابقين كريستال بالاس وفولهام اللذين يلتقيان لاحقا في دربي لندني آخر.

وخاض توتنهام المباراة في غياب مهاجمه البرازيلي ريشارليسون ولاعب وسطه الاوروغوياني رودريغو بنتانكور بسبب الاصابة، والمدافع الارجنتيني كريستيان روميرو الذي يستفيد من راحة عقب تتويجه بلقب كأس العالم مع منتخب بلاده، فيما جلس القائد حارس المرمى الفرنسي هوغو لوريس على دكة البدلاء لعودته للتو الى صفوف الفريق اللندني بعد خسارته نهائي مونديال قطر مع الديوك.

ونجح برنتفورد في افتتاح التسجيل ضد مجرى اللعب ومن هجمة مرتدة وصلت الكرة إلى الدنماركي ماتياس ينسن داخل المنطقة فسددها "على الطاير" ارتطمت بقدم المدافع الفرنسي كليمان لانغليه وكادت تخدع الحارس فوستر الذي أبعدها بقدمه فتهيأت أمام يانليت الذي تابعها داخل المرمى الخالي (15).

وانقذ الحارس فورستر مرماه من هدف ثان بابعاده بقدمه اليمنى تسديدة من مسافة قريبة للدنماركي زانكا الى ركنية (35).

وتحسن اداء توتنهام في الشوط الثاني وبحث عن هدف التعادل بقوة لكن شباكه استقبلت هدفا ثانيا عبر توني عندما استغل كرة رأسية للدنماركي كريستيان نورغارد اثر ركلة ركنية فتابعها بيسراه داخل المرمى (54).

وهو الهدف الحادي عشر لتوني ثالث لائحة الهدافين.

ونجح كاين في تقليص الفارق بضربة رأسية من مسافة قريبة اثر تمريرة عرضية للانغليه (65).

وعزز كاين الذي كان أهدر ركلة جزاء (84) لمنتخب بلاده ضد فرنسا (1-2) في ربع نهائي مونديال قطر بعدما سجل الهدف الوحيد من ركلة جزاء أيضا، موقعه في المركز الثاني على لائحة الهدافين برصيد 13 هدفا بفارق خمسة أهداف خلف مهاجم مانشستر سيتي الدولي النروجي إرلينغ هالاند.

وأدرك هويبييرغ التعادل عندما تلقى كرة من السويدي ديان كولوشيفسكي داخل المنطقة فسددها بيمناه على يمين الحارس رايا (71).

وكاد البديل الكولومبي دافينسون سانشيس يفعلها من تسديدة قوية من خارج المنطقة بين يدي الحارس رايا (82)، ثم حرمت العارضة كاين من الهدف الشخصي الثاني بردها كرته الرأسية من مسافة قريبة (84).

ورد عليه توني بكرة ساقطة من مسافة قريبة فوق العارضة (86).

ويلعب لاحقا أيضا ساوثمبتون مع برايتون، وإيفرتون مع ولفرهامبتون، وأستون فيلا مع ليفربول، وأرسنال مع وست هام.

وتستكمل المرحلة الثلاثاء بلقاءي تشلسي مع بورنموث، ومانشستر يونايتد مع نوتنغهام فوريست، على أن تختتم الأربعاء بلقاء ليدز يونايتد مع مانشستر سيتي.

© 2022 AFP