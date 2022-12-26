حصيلة 2022: من ترحيل ديوكوفيتش الى تتويج ميسي...أبرز لحظات العام

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قائد المنتخب الارجنتيني ليونيل ميسي يحمل كأس العالم في مونديال قطر في 18 كانون الأول/ديسمبر 2022.

باريس (أ ف ب) – بدأ عام 2022 بترحيل نجم كرة المضرب الصربي نوفاك ديوكوفيتش من أستراليا، وانتهى بتكريس عظمة الارجنتيني ليونيل ميسي بقيادته منتخب بلاده الى لقبه العالمي الثالث في مونديال قطر 2022 لكرة القدم.

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تلقي وكالة فرانس برس نظرة على أبرز اللحظات الرياضية لعام 2022.

ترحيل ديوكوفيتش

سافر ديوكوفيتش إلى ملبورن في كانون الثاني/يناير آملا بالدفاع عن لقبه والتتويج بالكأس العاشرة في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الاربع الكبرى. لكن تأشيرته ألغيت لعدم تلقيه اللقاح المضاد لفيروس كورونا وبالتالي عدم امتثاله للقوانين المفروضة على الوافدين. احتُجز في فندق يأوي اللاجئين قبل ترحيله من البلاد.

كما مُنع للسبب ذاته من السفر إلى نيويورك، ما حرمه أيضًا المشاركة في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، بعد تتويجه بلقبه السابع في ويمبلدون في تموز/يوليو.

الصربي نوفاك ديوكوفيتش في مطار دبي عقب ترحيله من استراليا بسبب عدم تلقيه لقاحا مضادا لفيروس كورونا في 17 كانون الثاني/يناير 2022. © مراسل / اف ب/ارشيف

سُمح له بالمشاركة في أستراليا المفتوحة في 2023، سعيًا للقبه الـ22 في الـ"غراند سلام" لمعادلة رقم الاسباني رافايل نادال المتوج في 2022 في ملبورن ورولان غاروس.

فالييفا وفضيحة المنشطات

سرقت المراهقة كاميلا فالييفا الأضواء في أولمبياد بكين الشتوي بسبب فضيحة منشطات.

أصبحت الروسية البالغة من العمر 15 عاما أول امرأة تحقق قفزة رباعية في تاريخ الأولمبياد، لتساهم في فوز روسيا بذهبية منافسات الفرق في التزحلق الفني على الجليد.

الروسية كاميلا فالييفا نجمة التزحلق الفني على الجليد خلال مشاركتها في جائزة روسيا الكبرى في موسكو في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2022. © ناتاليا كوليسنيكوفا / اف ب/ارشيف

لكن في خضم الحدث، علمت بأن فحصًا للمنشطات خضعت له في أواخر 2021 جاءت نتيجته ايجابية لتناولها دواء تريميتازيدين الذي يستخدم لمعالجة الذبحة الصدرية لكنه محظور على الرياضيين لأنه يعزز القدرة على التحمل.

بيد أن محكمة التحكيم الرياضي سمحت لها بالمشاركة في المنافسات الفردية التي كانت أبرز المرشحات لحصد ذهبيتها، لاعتبارها قاصرة، لكن من دون تبرئتها من المنشطات. سقطت مرات عدة جرّاء الضغط النفسي وحلّت رابعة.

ذكرت وسائل إعلام روسية أن فالييفا شربت من نفس كوب جدها الذي يتناول أدوية لمرض القلب.

استبعاد روسيا من عالم الرياضة

أدى الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/فبراير، الى استبعاد رياضييها وحلفائهم البيلاروس من الرياضة العالمية. تم استبعاد روسيا من التصفيات المؤهلة الى مونديال قطر وروسيا وبيلاروس من بطولة العالم لألعاب القوى، بينما تم حظر لاعبي كرة المضرب من كلا البلدين من المشاركة في بطولة ويمبلدون.

رفضت الأوكرانية مارتا كوستيوك (يمين) مصافحة البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا خلال بطولة الولايات المتحدة المفتوحة في الاول من ايلول/سبتمبر 2022 © ساره ستاير / غيتي/اف ب/ارشيف

فازت الكازاخستانية إيلينا ريباكينا، المولودة في روسيا، بلقب فردي السيدات في ويمبلدون. شهدت بعض المباريات توترات، كما حصل في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة عندما رفضت الأوكرانية مارتا كوستيوك مصافحة فيكتوريا أزارينكا من بيلاروس.

فوضى نهائي دوري أبطال أوروبا

اندلعت الفوضى في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في 28 أيار/مايو في العاصمة الفرنسية باريس، عندما لم يتمكن الآلاف من مشجعي ليفربول الانكليزي من الوصول إلى الملعب لمشاهدة المباراة ضد ريال مدريد الاسباني.

الشرطة تواجه الجماهير خلال نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول الانكليزي وريال مدريد الاسباني في 28 أيار/مايو 2022. © مريم الحاموشي / اف ب/ارشيف

وتعرض المشجعون من حاملي التذاكر لهجوم بالغاز المسيل للدموع من قبل الشرطة، واتُهموا في البداية بمحاولة دخول الملعب بشكل غير قانوني. تم دحض هذه المزاعم وأدين المنظمون والمسؤولون عن الأمن لسوء التنظيم.

فاز ريال مدريد 1-صفر محققًا لقبه الرابع عشر.

إنقاذ سَباحة

في مشهد خاطف للأنفاس، أُنقذت الاميركية أنيتا ألفاريس بشكل دراماتيكي من قاع المسبح من قبل مدربتها الإسبانية أندريا فوينتس، بعد أن أغمي عليها خلال أدائها ضمن منافسات السباحة الايقاعية في بطولة العالم للسباحة في العاصمة المجرية بودابست.

أندريا فوينتيس (يمين) مدربة الفريق الاميركي للسباحة الايقاعية تنقذ السباحة أنيتا ألفاريس بعد أن أغمي عليها خلال أدائها في بطولة العالم للسباحة في بودابست في 22 حزيران/يونيو 2022 © أولي سكارف / اف ب/ارشيف

غطست فوينتيسن بسروالها والقميص إلى قاع المسبح وسحبت ألفاريس إلى السطح "لقد كان الامر مرعبًا. اضطررت للقفز لأن رجال الإنقاذ لم يفعلوا ذلك (...) أعتقد أنها بقيت على الأقل لمدة دقيقتين من دون أن تتنفس لأن رئتيها كانتا ممتلئتين بالماء".

تعافت ألفاريس لكن لم يُسمح لها بإكمال مشاركتها في البطولة.

السعودية تثير الانقسام في الغولف

انقسم عالم رياضة الغولف بعد إطلاق دوري "ليف غولف" المدعوم من السعودية والبطل العالمي السابق الأسترالي غريغ نورمان في تموز/يوليو الماضي، من خلال جذبه العديد من النجوم.

الأسترالي غريغ نورمان مؤيد دوري "ليف غولف" المدعوم سعوديًا خلال مشاركته في بطولة ميامي في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2022. © إريك إسبادا / غيتي/اف ب/ارشيف

اتُهمت السعودية بأنها تمارس من خلال البطولة، على غرار العديد من الاحداث الرياضية الاخرى، "غسيلا رياضيا" نظرًا لسجلها في حقوق الإنسان، وهدّدت البطولات الاميركية اللاعبين المشاركين في "ليف" من إقصائهم من بطولات "بي جي ايه" الاحترافية.

وداعًا فيدرر وسيرينا

ودّعت رياضة كرة المضرب اثنين من أعظم أساطيرها. اعتزل السويسري روجيه فيدرر الذي استسلم للإصابة في ركبته، عن عمر يناهز 41 عامًا في أيلول/سبتمبر بعد مسيرة حصد خلالها 20 لقبًا كبيرًا و103 ألقاب في المجمل وجوائز مالية بقيمة 130 مليون دولار.

تأثر روجيه فيدرر والاسباني رافايل نادال خلال حفل اعتزال السويسري بعد مباراتهما في كأس لايفر في 24 ايلول/سبتمبر 2022 © غلين كيرك / اف ب/ارشيف

خاض مباراته الاخيرة الى جانب غريمه الازلي وصديقه الاسباني رافايل نادل في منافسات الزوجي في كأس لايفر. بكى اللاعبان جنبًا الى جنب في مشهد مؤثر خلال حفل الوداع على أرض الملعب.

رفضت الاميركية سيرينا وليامس استخدام كلمة "اعتزال" عندما لعبت على الأرجح بطولتها الأخيرة في الولايات المتحدة المفتوحة. قالت الاميركية (41 عامًا) إنها تريد أن "تتطور" بعيدًا عن كرة المضرب بعد أن فازت بـ23 لقبًا كبيرًا. وفق مجلة فوربس، بلغت ثروتها 260 مليون دولار في عام 2022.

ميسي يرفع أخيرًا كأس العالم

بعد أن حمل عبء بلاد بأكملها طوال مسيرته، قاد ميسي الأرجنتين للفوز بكأس العالم في مونديال قطر للمرة الاولى منذ 1986، بعد نهائي دراماتيكي ضد فرنسا حاملة اللقب 4-2 بركلات الترجيح إثر نهاية الوقتين الاصلي والاضافي بالتعادل 3-3.

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يلبس ميسي البشت التقليدي قبل أن يرفع كأس العالم مع الارجنتين في 18 كانون الاول/ديسمبر 2022 © بول إيليس / اف ب

أكّد أداء ميسي المذهل الذي مكّنه من الفوز بجائزة أفضل الاعب في البطولة، مكانته كأحد أعظم اللاعبين على الإطلاق، وأعظمهم في نظر الكثيرين، حيث انضم إلى أساطير رفعوا الكأس الغالية أمثال مواطنه دييغو مارادونا والبرازيلي بيليه.

© 2022 AFP