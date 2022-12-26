دوري "أن بي أيه": سلتيكس يحسم موقعته مع باكس

نجم بوسطن سلتيكس جايسون تايتوم في لقطة خلال المباراة ضد ميلووكي باكس في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين. بوسطن، ماساشوسيتس في 25 كانون الأول/ديسمبر 2022

لوس انجليس (أ ف ب) – حسم بوسطن سلتيكس موقعة صدارة المنطقة الشرقية بفوزه الكبير على ميلووكي باكس 139-118 الأحد في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

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ويدين بوسطن بفوزه الرابع والعشرين في 34 مباراة وتعزيز سجله كأفضل فريق في الدوري بأكمله، الى جايلن براون وجايسون تايتوم، إذ سجل الأول 13 من نقاطه الـ29 في الربع الأخير، وتألق الثاني بتسجيله 41 نقطة.

ولعب تايتوم الدور الرئيسي في فوز فريقه بعدما سجل 20 نقطة في الربع الثالث، ليوسع الفارق من نقطة في بداية الربع الى 14 نقطة 100-86 في نهايته، قبل أن يستلم براون المبادرة في الربع الأخير هجوماً ودفاعاً على نجم باكس اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو الذي سجل 27 نقطة مع 9 متابعات من دون تجنيب فريقه الهزيمة الحادية عشرة في 33 مباراة.

وعلق تايتوم على الفوز قائلاً "إنهم من بين أفضل الفرق في الدوري ومن المميز دائماً أن تلعب يوم عيد الميلاد. كل ما أردناه هو أن نقدم هدية لجمهورنا وأن نخرج بانتصار".

ونجح تايتوم في 14 من محاولاته الـ22 وأضاف 7 متابعات و5 تمريرات حاسمة.

وحظي تايتوم بمساعدة في التسجيل من جميع اللاعبين الـ11 الآخرين الذي شاركوا في اللقاء، لاسيما براون الذي نجح في 11 من محاولاته الـ19، بينها 5 ثلاثيات من أصل 9 محاولات.

وأشاد تايتوم بزميله براون، قائلاً "كان عدائياً. كان على قدر المسؤولية عندما كنا بأمس الحاجة اليه، لاسيما في بداية الربع الرابع. نحن نؤمن به دائماً".

وقاد الكاميروني جويل إمبيد وجيمس هاردن فيلادلفيا سفنتي سيكسرز لفوزه الثامن توالياً والعشرين في 32 مباراة، وجاء على حساب نيويورك نيس 119-112، وذلك بعدما سجل الأول 35 نقطة مع 8 متابعات والثاني 29 مع 13 تمريرة حاسمة.

ولم تكن النقاط الـ35 التي سجلها جوليوس راندل كافية لتجنيب نيكس الهزيمة الثالثة توالياً والسادسة عشرة هذا الموسم.

ومني لوس أنجليس ليكرز بهزيمته الرابعة توالياً والعشرين هذا الموسم، بسقوطه على أرض دالاس مافريكس 115-124 بعدما عجز عن ايقاف النجم السلوفيني لوكا دونتشيتش الذي سجل 32 نقطة مع 9 متابعات ومثلها تمريرات حاسمة.

ورغم جهود ليبرون جيمس الذي كان أفضل مسجل في اللقاء بـ38 نقطة مع 6 متابعات و5 تمريرات حاسمة، عجز ليكرز عن المحافظة على التقدم الذي بناه في نهاية الشوط الأول (54-43)، وخسر اللقاء فعلياً في الربع الثالث الذي حسمه مافريكس 51-21، ملحقاً بضيفه الهزيمة في رابع مباراة له من دون نجمه الآخر أنتوني ديفيس المصاب في قدمه اليمنى.

وعلى غرار بوسطن، حسم غولدن ستايت ووريرز حامل اللقب موقعة زعامة المنطقة الغربية بفوزه على ممفيس غريزليز 123-109 بفضل جوردن بول الذي يعوض غياب ستيفن كوري، المصاب في كتفه، بأفضل طريقة بعدما سجل 32 نقطة في لقاء لم يكمله حتى، وذلك نتيجة طرده في آخر 9.20 دقيقة.

© 2022 AFP