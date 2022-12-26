نتانياهو سيعرض حكومته الخميس على الكنيست

© جيل كوهين ماغن / ا ف ب

رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتانياهو يتحدث في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) في 13 كانون الأول/ديسمبر

القدس (أ ف ب) – أعلن رئيس الكنيست الاثنين أن رئيس الوزراء المكلّف بنيامين نتانياهو سيعرض حكومته الجديدة على المجلس التشريعي الخميس.

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بعد فوزه في الانتخابات في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر، حصل نتانياهو على تفويض لتشكيل حكومة تدعمها أحزاب يهودية متشددة وكتلة يمينيّة متطرفة.

ويستعد نتانياهو البالغ 73 عامًا لشغل منصب رئيس الوزراء للمرة الثالثة.

وقال رئيس البرلمان ياريف ليفين في بيان إن "التصويت على تشكيلة الحكومة سيجرى في الساعة 11:00 صباحا (09,00 بتوقيت غرينتش) الخميس في جلسة خاصة للكنيست".

وكان نتانياهو قد أعلن الأربعاء أنه شكّل حكومة جديدة يتوقع محللون أنها ستكون الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل.

ولم يتم بعد الكشف عن تشكيلة الحكومة، لكن حزب الليكود اليميني بزعامة نتانياهو سيحكم بالشراكة مع الأحزاب الدينية المتشددة والأحزاب اليمينية المتطرفة التي خاضت الانتخابات ضمن تحالف الصهيونية الدينية.

تشمل الأصوات القيادية داخل الائتلاف الجديد إيتمار بن غفير من حزب القوة اليهودية الذي يُرجح أن يكون وزير الأمن القومي، وبتسلئيل سموطريتش من تحالف الصهيونية الدينية المتوقع تكليفه الوزارة المسؤولة عن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

ويعيش بن غفير وسموطريتش في مستوطنتين إسرائيليتين، ولدى الأول تاريخ طويل من استخدام الخطاب التحريضي ضد العرب.

كما عرض نتانياهو منصبًا بارزا على أرييه درعي من حزب شاس الديني المتشدد، علما أنه لا يمكنه حاليًا شغل حقيبة وزارية بسبب إدانات سابقة بارتكاب مخالفات ضريبية.

لكن من المتوقع أن يقرّ البرلمان تشريعًا لإزالة تلك العقبة أمام درعي، وستتم القراءتان الثانية والثالثة لمشروع القانون يومي الثلاثاء والأربعاء.

وبنيامين نتانياهو الذي يحاكم بتهم فساد، شغل أطول فترة رئاسة وزراء في إسرائيل، لمرة أولى من 1996 إلى 1999 ثم ثانية من 2009 إلى 2021.

© 2022 AFP