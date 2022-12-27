دوري "أن بي ايه": 64 نقطة لدورانت وإرفينغ تمنح نتس فوزه التاسع تواليًا

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كايري إرفينغ لاعب بروكلين نتس يحاول أن يتخطى إيزاك أوكورو لاعب كليفلاند كافالييرز في المباراة التي فاز بها نتس 125-117 دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين

لوس انجليس (أ ف ب) – تعملق الثنائي كيفن دورانت وكايري إرفينغ بـ 32 نقطة لكل منهما ليقودا بروكلين نتس الى فوزه التاسع تواليا في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين الاثنين وذلك على حساب كليفلاند كافالييرز 125-117.

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وتخطى بروكلين، كليفلاند، في المركز الثالث بترتيب المنطقة الشرقية، وتمكن نتس من الصمود امام انتفاضة متأخرة لكافالييرز بعدما خرج دورانت قبل اقل من دقيقتين لنهاية الوقت بالاخطاء الخمسة.

وتعد سلسلة الانتصارات الحالية لنتس الاطول له منذ تحقيقه 14 فوزا متتاليا في موسم 2005-06، علما انه فاز بـ 14 من اصل آخر 15 مباراة.

وكان لإرفينغ، الذي لعب دورًا رئيسيًا إلى جانب ليبرون جيمس في فوز كليفلاند بلقب الدوري عام 2016، الكلمة الأخيرة ضد فريقه السابق.

ومن جانب كافالييرز، قدّم داريوس غارلاند مباراة كبيرة مع 46 نقطة بينها 13 في الربع الرابع، فيما اكتفى نجم الفريق دونوفان ميتشل بـ 15 نقطة.

كذلك، أسهم تي جاي وارن بـ 23 نقطة بعد دخوله من دكة البدلاء لمصلحة نتس، واضاف اليه رويس أونيل ونيك كلاكستون والياباني يوتا واتانابي 10 لكل منهم. وأصبح نتس ثاني فريق فقط من الشرق يتمكن من هزيمة كافالييرز على ارضه هذا الموسم.

وفي ديترويت، فاز لوس انجليس كليبرز على بيستونز 142-131 بعد وقت اضافي.

وسجّل للفريق الفائز نجمه بول جورج 32 نقطة منها 7 في الوقت الاضاف، في حين انّ سبعة لاعبين من كليبرز تخطوا عتبة العشر نقاط في المباراة.

وفي نيو أورليانز، برز ناجي مارشال مع 22 نقطة ليقود بيليكانز الى فوز صريح على انديانا بايسرز 113-93.

وبرز الليتواني جوناس فالانشوناس بـ 20 نقطة و12 متابعة، فيما سجّل سي جاي ماكولوم 19 نقطة لبيليكانز الذي غاب عنه زيون ويليامسون وبراندون انغرام.

ورغم غياب جيمي باتلر وبام أديبايو، تمكن ميامي هيت من الفوز على مينيسوتا تمبروولفز بصعوبة 113-110.

وكان ماكس ستروس افضل مسجّل لهيت بـ 19 نقطة واضاف كايل لوري 18. كذلك، أسهم تايلر هيرو بـ 14 نقطة من بينها الثنائية الحاسمة قبل 33.2 ثانية من نهاية المباراة والتي منحت فريقه التقدم 113-108.

وفي سان انتونيو، سجّل ديفن فاسيل 24 نقطة وكيلدون جونسون 21، ليحقّق سبيرز فوزا متأخرًا على يوتا جاز 126-122.

© 2022 AFP