ديوكوفيتش يعود الى استراليا بعد عام من ترحيله

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النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش يحيي الجمهور خلال مباراة استعراضية في دبي. 23 كانون الاول/ديسمبر 2022

سيدني (أ ف ب) – من المتوقع وصول نجم كرة المضرب الصربي نوفاك ديوكوفيتش الى أستراليا الثلاثاء وذلك بعد عام واحد من ترحيله بسبب رفضه الخضوع للقاح المضاد لكوفيد-19 بحسب ما أعلن رئيس الاتحاد الأسترالي للعبة.

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وكانت الحكومة الأسترالية منعت في البداية ديوكوفيتش من دخول البلاد على مدى ثلاث سنوات بعد خسارته معركته القضائية في هذا الصدد قبل ان ترفع الإجراءات المفروضة على الزوار القادمين اليها لابراز برهان على تلقيهم اللقاح.

وأكدت الحكومة الاسترالية في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بأن ديوكوفيتش الفائز ببطولة استراليا المفتوحة 9 مرات لم يعد ممنوعا من دخول أراضيها ومنحته تأشيرة دخول للمشاركة في بطولتها المفتوحة، أولى البطولات الاربع الكبرى ضمن الغراند سلام والمقررة الشهر المقبل.

وأعرب رئيس الاتحاد الاسترالي كريغ تايلي عن أمله في ان يرحب الانصار المحليون بعودة ديوكوفيتش بقوله الى عدد من الصحافيين "نرحب بعودته الى استراليا. اعتقد انه في صدد الوصول الى أديلاييد وأنا أتكلم اليكم وأعتقد بأنه سيكون اللاعب الذي يسعى الجميع الى التغلب عليه".

وأضاف "لدي ثقة كبيرة بالمشجعين المحليين ونأمل ان تكون ردة فعلهم كما نرغب". ويخوض ديوكوفيتش غمار دورة اديلاييد اعتبارا من الاحد وهي احدى المحطت الاستعدادية لبطولة استراليا المفتوحة.

وعلق ديوكوفيتش الساعي الى احراز لقبه الثاني والعشرين الكبير لمعادلة الاسباني رافايل نادال في دبي الاسبوع الماضي "على مدى السنوات الاخيرة كنت محظوظا لتحقيق بداية قوية في استراليا وانا اعشق اللعب هناك".

وتابع "بطبيعة الحال وبعد ما حصل معي في مطلع العام الحالي، آمل في الحصول على استقبال جيد على أمل ان يساهم هذا الأمر بتقديمي كرة مضرب جيدة".

وكان ديوكوفيتش وصل الى استراليا في كانون الثاني/يناير الماضي للمشاركة في البطولة التي تقام في ملبورن زاعما بانه يملك استثناء طبيا لدخول الأراضي الأسترالية من دون ان يخضع للقاح ضد كوفيد-19 لأنه تعافى من اصابة به قبل فترة وجيزة.

لكن سلطات الحدود زعمت بأن النجم الصربي لم يلب المعايير لكي يتم منحه الاستثناء وقد تم احتجازه على مدى خمسة ايام تقدم خلالها باستئناف خاسر قبل ان يتم ترحيله.

© 2022 AFP