رئيس الاتحاد الأرجنتيني واثق من بقاء سكالوني مدرباً

© لويس روبايو / ا ف ب/ا ف ب

تمكن المدرب ليونيل سكالوني من قيادة المنتخب الارجنتيني الى اول القابه الدولية من خلال كوبا أميركا 2021 ثمّ لقب كأس العالم المنتظر عام 2022

بوينوس ايرس (أ ف ب) – اكدّ رئيس الاتحاد الارجنتيني لكرة القدم كلاوديو تابيا بقاء المدرب ليونيل سكالوني على رأس الجهاز الفني لأبطال العالم.

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وقال تابيا "سكالوني هو مدرب المنتخب الأرجنتيني. كلانا رجال نلتزم بكلامنا وقلنا نعم لبعضنا البعض. ليس لدي أدنى شك في أنه سيستمر".

يتولى سكالوني، 44 عامًا، تدريب المنتخب الاميركي الجنوبي منذ عام 2018، وقاده إلى لقب كوبا أميركا عام 2021 - أول لقب دولي للأرجنتين منذ عام 1993. ثم أحرز مع ليونيل ميسي ورفاقه لقب كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخ البلاد والاولى منذ العام 1986، بالفوز على فرنسا في النهائي بركلات الترجيح، في وقت سابق من هذا الشهر.

ومع ذلك، عندما عُيّن مدربًا خلفًا لخورخي سامباولي بعد الخروج من دور الـ 16 في كأس العالم 2018 في روسيا، لم يكن سكالوني خيارًا شعبيًا.

وقال تابيا "اعتقد 99 في المئة من الناس أننا مخطئون أو حتى مجانين"، واضاف "لكن هذا الفريق جلب السعادة للناس بالألقاب التي احرزوها".

© 2022 AFP