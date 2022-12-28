بطولة انكلترا: إريكسن يصرّ على أن يونايتد وضع حقبة رونالدو خلفه

© أولي سكارف / ا ف ب

لندن (أ ف ب) – أكد لاعب خط الوسط الدولي الدنماركي كريستيان إريكسن انه "حزين" لأن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لم يعد ضمن صفوف مانشستر يونايتد الانكليزي، مصراً في الوقت ذاته على أن النادي يمكنه المضي قدماً من دون أحد أكبر الأسماء في تاريخ "الشياطين الحمر".

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قال إريكسن غداة الفوز الاوّل ليونايتد بثلاثية نظيفة على نوتنغهام فوريست في الدوري منذ الرحيل المثير للجدل لرونالدو "نشعر بالحزن لأن رونالدو ليس جزءًا من ذلك".

وأضاف "إرثه واسمه في أي نادٍ مميز. بالنسبة لي، كان من الرائع أن أكون محظوظاً باللعب إلى جانبه في مسيرتي الكروية".

وانتهى المرور الثاني لرونالدو في ملعب "أولد ترافورد" بخروجه من الباب الضيق بالتزامن مع اقامة مونديال قطر بعد مقابلة نارية انتقد فيها مدربه الهولندي إريك تن هاغ ومالكي النادي.

أما داخل المستطيل الأخضر، فقد خفت تأثير رونالدو مذ أن تسلّم المدرب الهولندي زمام الأمور الفنية مطلع الموسم الحالي.

بدا واضحاً أن الفريق ليس نادماً عن التخلي عن أفضل لاعب في العالم خمس مرات بعدما سجل ماركوس راشفورد والفرنسي أنتوني مارسيال والبديل البرازيلي فريد ثلاثية "الشياطين الحمر" الثلاثاء ليقترب أكثر من رباعي المقدمة في البريميرليغ.

وعزز مانشستر يونايتد موقعه في المركز الخامس برصيد 29 نقطة من 15 مباراة بفارق نقطة خلف توتنهام الذي لعب مباراة أكثر والمتعادل مع جاره ومضيفه برنتفورد 2-2 الثلاثاء أيضاً.

وتابع إريكسن "كرة القدم مستمرة. تشعر أن المباراة التالية بعد ذلك، سينسى الناس ما كانت عليه الأمور سابقاً، وحالياً ينصب تركيزنا على أنه (رونالدو) لم يعد معنا".

وأردف الدولي الدنماركي "الأجواء جيدة، لدينا الكثير من اللاعبين الذين عادوا من كأس العالم، والبعض منهم في طريقه للعودة والفريق يكتمل".

© 2022 AFP