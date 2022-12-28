بطولة فرنسا: بلايلي يقود أجاكسيو للفوز على أنجيه الجريح

© باسكال بوثار - كازبيانكا / ا ف ب

مهاجم أجاكسيو الجزائري يوسف بلايلي يسدد ويسجل ركلة جزاء امام أنجيه في الدوري الفرنسي لكرة القدم على ملعب فرانسوا كوتي في 28 كانون الأوّل/ديسمبر 2022

باريس (أ ف ب) – قاد المهاجم الدولي الجزائري يوسف بلايلي فريقه أجاكسيو للفوز على متذيل الترتيب أنجيه 1-صفر الأربعاء، في افتتاح منافسات المرحلة الـ 16 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

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وسجل بلايلي هدف الفوز من ركلة جزاء تحصّل عليها بنفسه بعد خطأ من الحارس بول برناردوني في الدقيقة 39.

وابتعد أجاكسيو عن منطقة الهبوط بصعوده للمركز الرابع عشر برصيد 15 نقطة بانتظار باقي مباريات هذه المرحلة هذه الأمسية، وأبرزها باريس سان جرمان المتصدر أمام ستراسبورغ وأوكسير أمام موناكو وبريست مع ليون بعد عودة منافسات الدوريات الاوروبية اثر التوقف لاقامة مونديال قطر.

وزاد أجاكسيو من جراح ضيفه أنجيه صاحب القاع مع 8 نقاط والذي كان يبحث عن فوزه الثالث فقط هذا الموسم، علماً انه خاض المباراة من دون نجميه المغربيين سفيان بوفال وعزّ الدين أوناحي اللذين قادا منتخب بلادهما إلى نصف نهائي العرس الكروي العالمي في قطر.

وفي مباراة ثانية، تعادل تروا وضيفه نانت سلباً.

وكاد تروا يخطف النقاط الثلاث، إلا أن تسديدة لاعبه كزافييه شافاليران صدها حارس الفريق "الكاناري" ألبان لافون لتعود وتصطدم بالقائم (81).

© 2022 AFP