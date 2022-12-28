بطولة فرنسا: مبابي يقود سان جرمان لفوز قاتل في أمسية طرد نيمار

© جوليان دي روزا / ا ف ب/ا ف ب

كيليان يحصل على خطأ خلال المواجهة امام ستراسبورغ ضمن الدوري الفرنسي لكرة القدم

باريس (أ ف ب) – قاد المهاجم الدولي كيليان مبابي فريقه باريس سان جرمان المتصدر إلى فوز قاتل على ستراسبورغ 2-1 الاربعاء، في حين لم تكن عودة زميله البرازيلي نيمار موفقة اثر طرده لتلقيه بطاقتين صفراوين وذلك ضمن منافسات المرحلة الـ 16 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

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وسجل مبابي ركلة جزاء في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني بعد خطأ من المدافع جيرزينو نيامسي، فيما كان سان جرمان يلعب بـ 10 لاعبين اثر طرد نيمار لتلقيه بطاقة صفراء ثانية لتعمده السقوط داخل المنطقة (62).

وكان البرازيلي ماركينيوس افتتح التسجيل برأسية (14)، قبل أن يتحول إلى سيئ الحظ بتسجيله هدف ستراسبورغ عن طريق الخطأ في مرمى فريقه (51).

ورفع سان جرمان الذي حقق انتصاره الثامن توالياً في مختلف المسابقات رصيده إلى 44 نقطة في الصدارة، متقدماً بفارق 8 نقاط عن لنس الذي يحلّ ضيفاً نيس الخميس في ختام منافسات هذه المرحلة.

وعاد مبابي ونيمار إلى المستطيل الأخضر بعد 10 أيام فقط من نهائي مونديال قطر.

وكان مهاجم منتخب "الديوك" التحق بتمارين فريقه بعد ثلاثة أيام من خسارته النهائي أمام الأرجنتين بركلات الترجيح 4-2 بعد تعادل المنتخبين 3-3 في الوقتين الاصلي والإضافي.

وسجل مبابي ثلاثة أهداف في المباراة النهائية من دون أن يمنع خسارة منتخب بلاده وتخليه عن اللقب لصالح زميله في الفريق ليونيل ميسي الذي لن يلتحق برفاقه قبل الثاني أو الثالث من كانون الثاني/يناير المقبل.

وقرر المدرب كريستوف غالتييه ابقاء المدافع المغربي أشرف حكيمي على مقاعد البدلاء (أشركه في الدقيقة 79)، على الرغم من تألق الأخير مع "أسود الأطلس" بوصوله إلى نصف النهائي.

من ناحية ستراسبورغ، شارك الغاني ألكسندر دجيكو الذي فشل منتخب بلاده في تجاوز دور المجموعات في العرس الكروي في قطر في الدفاع الثلاثي لفريقه.

وتألف الهجوم من مهاجم سان جرمان السابق المخضرم كيفن غاميرو (35 عاماً) ولودوفيك أجورك.

وواجه ستراسبورغ منافسه الذي لم يتمكن من الفوز عليه في عقر داره في 32 مباراة في "ليغ1" (25 هزيمة و7 تعادلات).

سريعاً افتتح سان جرمان التسجيل بعد ركلة حرة على الجهة اليسرى اثر خطأ على مبابي، حولها نيمار عرضية تابعها قائد الفريق ماركينيوس رأسية من الأمتار الستة (14)، في ثاني أهدافه هذا الموسم والتمريرة الحاسمة العاشرة لمواطنه.

وهدد الضيوف مرمى الحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما الذي صد تسديدة غاميرو من داخل المنطقة (30).

ورغم قلة استحواذ ستراسبورغ على الكرة مع نهاية الشوط الاوّل (24 في المئة)، إلا انه بدا اكثر عدوانية وحدة مع 7 تسديدات، منها 3 بين الخشبات الثلاث.

ولم تكن بداية الشوط الثاني مثالية لسان جرمان، اذ عادل ستراسبورغ بالنيران الصديقة بعدما خسر الإيطالي ماركو فيراتي الذي أعلن فريقه تمديد عقده حتّى عام 2026 قبل بداية المباراة، الكرة ليستغلها أدريان توماسون عرضية داخل المنطقة حولها ماركينيوس عن طريق الخطأ في مرمى فريقه (51).

وتفاقمت مشاكل نادي العاصمة بعد طرد نيمار الذي لم تكن عودته موفقة بتلقيه بطاقة صفراء ثانية لتعمده السقوط داخل المنطقة (62).

وتابع سان جرمان ضغوطاته رغم النقص العددي بفصل تسارعات مبابي الذي نجح من هجمة في دخول المنطقة والانفراد بالحارس ليتعرض للعرقلة من قبل نيامسي، إلا انه نجح في تمرير الكرة ليتابعها ماركينيوس داخل الشباك غير ان الحكم رفض الهدف وعاد لاحتساب ركلة جزاء ترجمها هداف مونديال قطر بنجاح (90+6).

-بن صغير ينقذ موناكو-

وسجل المهاجم الشاب البديل إلياس بن صغير، ابن الـ 17 عاماً، هدفين وقاد فريقه موناكو للفوز على مضيفه أوكسير 3-2.

لاعب وسط موناكو إلياس بن صغير يحتفل بهدفه © جيف باشو / ا ف ب/ا ف ب

ورفع موناكو رصيده في المركز الخامس إلى 30 نقطة متأخراً بفارق نقطة عن رين الثالث ومتساوياً مع مرسيليا الرابع، علماً أن الاخير خاض مباراة أقل.

في المقابل، مُني أوكسير، صاحب المركز الثامن عشر برصيد 13 نقطة والذي لم يفز في المراحل الثلاث الاخيرة، بخسارته الثانية توالياً والتاسعة هذا الموسم.

تقدم أوكسير عبر مهاجمه السنغالي مباي نيانغ في الدقيقة 30 من ركلة جزاء، قبل أن يعادل وسام بن يدر الكفة من علامة الجزاء أيضاً (45+3).

ودخل المغربي الاصل بن صغير بعد الاستراحة بدلاً من بن يدر، ليسجل هدف السبق لفريق الإمارة 2-1 في الدقيقة 58، في حين عادل أوكسير النتيجة بالنيران الصديقة بهدف عكسي من يوسف فوفانا بعد ركلة ركنية (68).

ومنح بن صغير، الشقيق الأصغر للاعب مرسيليا سالم (19 عاماً)، النقاط الثلاث لموناكو بتسجيله الهدف الثاني الشخصي له والثالث لفريقه في الوقت القاتل بتسديدة بقدمه اليمنى (85).

ولم يخض إلياس قبل هذه المباراة سوى دقيقة واحدة مع المحترفين وكان ذلك في مسابقة "يوروبا ليغ" أمام النجم الاحمر بلغراد.

وفاز ليل على مضيفه كليرمون فيران 2-صفر، سجلهما الانكليزي أنجل غوميز (86 من ركلة جزاء) والغيني محمد بايو (90+4).

وشهدت المباراة طرد ماكسميليانو كوفرييه اثر عرقلته الأميركي تيموثي وياه (90+1).

ورفع ليل الذي ينافس على مقعد في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل رصيده إلى 29 نقطة في المركز السادس.

وعاد ليون إلى سكة الانتصارات بعد هزيمة أمام مرسيليا صفر-1 وتعادل أمام نيس 1-1 في المرحلتين الماضيتين بفوزه على بريست 4-2.

وحسم ليون المباراة لصالحه في الشوط الاول بتسجيله ثلاثة أهداف عبر ماكسونس كاكوريه (21) وريان شيركيه (32) وألكسندر لاكازيت (35 من ركلة جزاء). قبل أن يضيف الرابع في الشوط الثاني بفضل البرازيلي ماتيوس تيتيه (49).

وسجل هدفي بريست البرتغالي ماتياس بيريرا لاج (29) وستيف مونييه من بنين (72).

وصعد ليون الذي حقق فوزه السابع هذا الموسم للمركز الثامن برصيد 24 نقطة، فيما تجمد رصيد بريست عند 13 نقطة في المركز السابع عشر.

-...وبلايلي يقود أجاكسيو للفوز-

وقاد المهاجم الدولي الجزائري يوسف بلايلي فريقه أجاكسيو للفوز على متذيل الترتيب أنجيه 1-صفر.

مهاجم أجاكسيو الجزائري يوسف بلايلي يسدد ويسجل ركلة جزاء امام أنجيه في الدوري الفرنسي لكرة القدم على ملعب فرانسوا كوتي في 28 كانون الأوّل/ديسمبر 2022 © باسكال بوثار - كازبيانكا / ا ف ب

وسجل بلايلي هدف الفوز من ركلة جزاء تحصّل عليها بنفسه بعد خطأ من الحارس بول برناردوني في الدقيقة 39.

وابتعد أجاكسيو عن منطقة الهبوط بصعوده للمركز الرابع عشر برصيد 15 نقطة.

وزاد أجاكسيو من جراح ضيفه أنجيه صاحب القاع مع 8 نقاط والذي كان يبحث عن فوزه الثالث فقط هذا الموسم، علماً انه خاض المباراة من دون نجميه المغربيين سفيان بوفال وعزّ الدين أوناحي اللذين قادا منتخب بلادهما إلى نصف نهائي العرس الكروي العالمي في قطر.

وتعادل تروا وضيفه نانت سلباً.

وكاد تروا يخطف النقاط الثلاث، إلا أن تسديدة لاعبه كزافييه شافاليران صدها حارس الفريق "الكاناري" ألبان لافون لتعود وتصطدم بالقائم (81).

© 2022 AFP