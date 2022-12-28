تعيين جنرال إسرائيلي سابق وزيرًا للدفاع (حزب الليكود)

© جيل كوهين ماغن / ا ف ب

رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتانياهو يتحدث في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) في 13 كانون الأول/ديسمبر

القدس (أ ف ب) – أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتانياهو الأربعاء تعيين أحد مساعديه في حزب الليكود يوآف غالانت وزيرًا للدفاع.

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عشية أداء الحكومة الإسرائيلية الجديدة اليمين الدستورية قال حزب الليكود اليميني في بيان "قرر رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتانياهو تعيين يوآف غالانت وزيرا للدفاع".

ويعتبر غالانت (64 عاما) الذي كان قائدا سابقا للجبهة الجنوبية أحد المؤيدين المخلصين لنتانياهو وقد شغل أيضا عدة مناصب وزارية في الحكومات السابقة التي ترأسها.

تؤدي الحكومة الجديدة التي تمخضت عن انتخابات الأول من تشرين الثاني/نوفمبر المنصرم، اليمين الدستورية أمام الكنيست (البرلمان) الخميس.

ويتوقع محللون أن تكون الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل.

لم يتم بعد الكشف عن تشكيلة الحكومة كاملة، لكن حزب الليكود اليميني بزعامة نتانياهو سيحكم بالشراكة مع الأحزاب الدينية المتشددة والأحزاب اليمينية المتطرفة التي خاضت الانتخابات ضمن تحالف الصهيونية الدينية.

وبنيامين نتانياهو الذي يحاكم بتهم فساد، شغل أطول فترة رئاسة وزراء في إسرائيل، لمرة أولى من 1996 إلى 1999 ثم ثانية من 2009 إلى 2021.

© 2022 AFP