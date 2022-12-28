دوري "أن بي آيه": "تريبل دابل" تاريخية لدونتشيتش

نجم دالاس مافريكس السلوفيني لوكا دونتشيتش يحتفل مع زملائه بالفوز على نيويورك نيكس في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين في 27 كانون الأول/ديسمبر 2022.

لوس انجليس (أ ف ب) – أعاد نجم دالاس مافريكس العملاق السلوفيني لوكا دونتشيتش كتابة سجل الأرقام القياسية لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين الثلاثاء بـ"تريبل دابل" مذهلة عندما قاد فريقه إلى الفوز على نيويورك نيكس 126-121 بعد التمديد.

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وسجل دونتشيتش 60 نقطة مع 21 متابعة و10 تمريرات حاسمة، وأصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الاميركي للمحترفين يحقق "تريبل دابل" بـ60 نقطة و20 متابعة على الأقل.

كما بات دونتشيتش (2.01 م) ثاني لاعب بعد جيمس هاردن يسجل 60 نقطة في "تريبل دابل" حيث سجل الأخير 60 نقطة مع 10 متابعات و11 تمريرة حاسمة في عام 2018 عندما كان يدافع وقتها عن ألوان هيوستن روكتس.

وقال مدرب مافريكس جايسون كيد "إنه استثنائي" مشيدا بنجمه السلوفيني الذي سرق كرتين وصد واحدة في المباراة.

وأضاف "أن يقوم اللاعب بشيء لم يتم القيام به من قبل، فهذا أمر صعب. قام بذلك بعض اللاعبين الرائعين قبله".

سجل دونتشيتش رقمين قياسيين شخصيين في مسيرته الاحترافية بـ60 نقطة و21 متابعة في طريقه إلى الـ"تريبل دابل" السابعة له هذا الموسم، مساهما بشكل كبير في تحقيق فريقه للفوز الرابع تواليا والـ19 في 35 مباراة حتى الآن وتعزيز موقعه في المركز السادس للمنطقة الغربية.

وكان نيويورك نيكس صاحب الافضلية اغلب فترات الوقت الأصلي حتى أنهم تقدموا بفارق 12 نقطة في الربع الثالث (92-80)، وكانوا متقدمين بفارق تسع نقاط قبل نهاية المباراة بدقيقة واحدة (108-99)، لكن دونتشيتش تعملق في مدى 60 ثانية بتسجيله 10 نقاط رافعا غلته الى 53 نقطة منتزعا التمديد في الثانية الأخيرة، عندما أهدر رمية حرة عمدا ليستعيد الكرة ويسجل سلة التعادل (115-115).

وتابع نجم دالاس مافريكس تألقه في الوقت الاضافي بتسجيله 7 من نقاط فريقه الـ11.

وبرز في صفوف مافريكس ايضا سبنسر دينويدي (25 نقطة) وكريستيان وود (19 نقطة مع تسع تمريرات حاسمة).

في المقابل، لم تنفع نيويورك نيكس النقاط الـ33 لكوينتن غرايمز والـ29 مع 18 متابعة لجوليوس راندل، فمني بخسارته الرابعة على التوالي والـ13 في 33 مباراة فبقي سادسا في المنطقة الشرقية.

وقال الواعد دونتشيتش (23 عاما) على رميته الحرة المهدرة بذكاء "أعتقد أنني كنت محظوظًا نوعًا ما"، مضيفا "أنا متعب جدا. أنا بحاجة إلى جعة للانتعاش".

© 2022 AFP