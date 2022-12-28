سقوط نادر للبرد في الكويت مع انخفاض درجات الحرارة

© ياسر الزيات / ا ف ب/AFP

طفلان يلعبان بالبرد المتساقط على الكويت جنوب العاصمة في 27 كانون الأول/ديسمبر 2022

الكويت (أ ف ب) – تساقط البرد على مناطق في جنوب الكويت الثلاثاء، في ظاهرة نادرة قال خبراء أرصاد جوية إن الدولة الخليجية المعروفة بدرجات الحرارة المرتفعة في فصل الصيف، لم تشهدها منذ نحو عقدين.

إعلان اقرأ المزيد

وتساقطت أمطار غزيرة وسجل انخفاض في درجات الحرارة في البلد الصحراوي الذي يعد من أكثر الدول حرا في العالم.

وتناقل مستخدمون عبر وسائل التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو اكتست فيها الطرقات باللون الابيض في الكويت.

وقال خبير الارصاد الجوية والمدير السابق لإدارة الارصاد الجوية محمد كرم لوكالة فرانس برس إن كمية البرد التي شكلت غطاءا أبيضا في المناطق الجنوبية "نادرا" ما تتساقط في الكويت.

وأضاف "لم نشهد تساقط برد في موسم الشتاء منذ 15 عاما".

وعزا كرم تشكل البلورات الثلجية إلى سقوط كميات كبيرة من الامطار بلغ حجمها 66 ملم في ميناء الاحمدي وانخفاض درجات الحرارة، متوقعا تكرار الظاهرة خلال السنوات المقبلة بسبب التغيرات المناخية التي يشهدها العالم.

وسجلت الكويت خلال السنوات العشر الأخيرة درجات حرارة قياسية تجاوزت في معظمها 50 درجة مئوية في فصل الصيف. ففي العام الماضي، ولأول مرة، تجاوزت حرارة الطقس الـ50 درجة مئوية في حزيران/يونيو، قبل أسابيع من ذروة الطقس المعتادة.

يمكن أن ترتفع درجة الحرارة في أجزاء من الكويت بما يصل إلى 4,5 درجات مئوية من عام 2071 إلى عام 2100 مقارنة بالمعدل التاريخي، حسبما نقلت وكالة بلومبرغ عن الهيئة العامة للبيئة الكويتية هذا الشهر، مما يجعل مناطق واسعة من البلاد غير صالحة للسكن.

© 2022 AFP