شفيونتيك الأولى عالمياً تريد خوض الموسم الجديد من دون التفكير بـ2022

© ريان ليم / ا ف ب

البولندية ايغا شفيونتيك خلال مباراة ضد الكازخستانية يوليا بوتينتسيفا في دورة استعراضية في دبي، الامارات، في 24 كانون الأول/ديسمبر 2022

بريزبين (أستراليا) (أ ف ب) – تريد نجمة كرة المضرب البولندية إيغا شفيونتيك، المصنفة أولى عالمياً، أن تخوض الموسم الجديد من دون التفكير بالانجازات الرائعة التي حققتها في الذي سبقه، وذلك من أجل البقاء في القمة.

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وتوجت البولندية في 2022 بثمانية ألقاب في منافسات الفردي، بينها لقبا بطولتي رولان غاروس الفرنسية وفلاشينغ ميدوز الأميركية، محققة موسماً رائعاً جعلها تتربع على عرش تصنيف المحترفات "دبليو تي أيه" عن جدارة ومن دون منافسة حقيقية من وصيفتها على الزعامة التونسية أنس جابر.

وورثت ابنة الـ21 عاماً المركز الأول في تصنيف المحترفات بعد القرار المفاجئ الذي اتخذته الأسترالية آشلي بارتي بالاعتزال مباشرة بعد تتويجها بطلة لأستراليا المفتوحة.

لكن البولندية أثبتت منذ حينها أنها تستحق عن جدارة التربع على الصدارة وستحاول الآن عدم التفكير "بكل ما حدث العام الماضي والتركيز فقط على المستقبل"، مضيفة أنها ستحاول الاستفادة "من الخبرة الكبيرة التي اكتسبتها من دورات العام الماضي".

وتستعد شفيونتيك للمشاركة في النسخة الأولى من كأس يونايتد المختلطة التي تستضيفها بريزبين وبيرث الأستراليتان حيث تتواجه بولندا مع سويسرا وكازاخستان في منافسات المجموعة الثانية.

وشددت على أنها لا تريد التفكير كثيراً بما حققته في 2022 "لأني أريد المضي قدماً والتركيز نوعاً ما على أهدافي التالية".

واعترفت شفيونتيك أنه راودتها مشاعر مختلطة عندما خلفت بارتي في صدارة ترتيب المحترفات لأنها لم تكن متأكدة من أنها تستحق ذلك.

وقالت في هذا الصدد "في البداية شعرت أني لم أكن متأكدة إذا كان هذا المكان الذي يجب أن أكون فيه"، مضيفة "آش (بارتي) بدت كمثال يحتذى به بالنسبة للجميع في ما يتعلق بسلوكها في الملعب لكن أيضاً خارج الملعب، وبالتالي شعرت وكأنها رفعت مستوى المعايير الى درجة عالية جداً".

وتابعت "أحتاج إلى إظهار ذلك للناس لكن أيضاً لنفسي بأني في المكان المناسب (تستحق الصدارة). أنا فخورة جداً بنفسي. أشعر برضا كبير لأني كنت أعمل طوال حياتي للوصول إلى هذه النقطة. لم أكن أعتقد حقاً أن هذا الأمر ممكن بالنسبة لي".

وأقرت أنه "حتى الآن أشعر أن هناك الكثير الذي يمكنني تغييره وتحسينه".

وتبدأ بولندا مشوارها في المسابقة المختلطة الجديدة السبت ضد كازاخستان حيث تتواجه شفيونتيك مع يوليا بوتينتسيفا في المباراة الافتتاحية.

© 2022 AFP