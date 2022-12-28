كلوب بروج يقيل مدربه رغم قيادته الى ثمن نهائي دوري الأبطال

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تخلى كلوب بروج البلجيكي عن مدربه كارل هوفكنس رغم قيادته الفريق الى الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم

بروكسل (أ ف ب) – قرّر كلوب بروج البلجيكي الأربعاء التخلي عن خدمات مدربه كارل هوفكنس رغم قيادته الفريق الى الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، وذلك على خلفية سوء النتائج محلياً.

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وأشاد المدير التنفيذي للنادي فنسان مانارت بالمدافع الدولي البلجيكي السابق، مشدداً في بيان على ضرورة "عدم الاستهانة بدوره في الموسم الناجح في دوري أبطال أوروبا".

لكنه استطرد "خياراتنا الصيف الماضي لم تحقق المستوى المطلوب من حيث اللعب والنتائج في الدوري والكأس البلجيكيين".

وكان التعاقد مع ابن الـ44 عاماً مفاجئاً في أيار/مايو الماضي بعدما أمضى ثلاثة مواسم كمساعد مدرب.

ونجح هذا الموسم في قيادة كلوب بروج للتأهل الى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه بعدما حل ثانياً في مجموعته بانتصارات لافتة على باير ليفركوزن الألماني، بورتو البرتغالي وأتلتيكو مدريد الإسباني.

لكن الأداء المخيب في الدوري البلجيكي جعل حامل اللقب قابعاً في المركز الرابع بفارق 12 نقطة عن المتصدر غنك، فيما خرج من مسابقة الكأس الأسبوع الماضي بخسارة قاسية على يد سينت-ترويدن 1-4.

وقال كلوب بروج "نعمل الآن على أفضل بديل ممكن".

وسيعين النادي مدرباً جديداً قبل استئناف حملته في دوري أبطال أوروبا حيث يتواجه في 15 شباط/فبراير مع بنفيكا البرتغالي في ذهاب ثمن النهائي.

وحقق كلوب بروج نجاحاً محلياً هائلاً وعزز قدراته المالية في السنوات الأخيرة بعد تتويجه بطلاً للدوري البلجيكي في خمسة من المواسم السبعة الماضية.

© 2022 AFP