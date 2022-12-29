اعتزال مفاجئ لبطل التزلج النمسوي ماتياس ماير

© فابريس كوفريني / ا ف ب/ارشيف

بورميو (إيطاليا) (أ ف ب) – أعلن حامل ثلاث ذهبيات أولمبية في مسابقات التزلج النمسوي ماتياس ماير اعتزاله الخميس بشكل مفاجئ، قبل انطلاق منافسات التعرّج سوبر طويل في بورميو الإيطالية.

إعلان اقرأ المزيد

قال ماير لقناة "أو أر أف" النمسوية بعد اطلاعه على المسار "لقد أجريت آخر تدقيق لي اليوم. لم أعد أملك رغبة القيام بذلك".

واستهل الرياضي البالغ 32 عاماً مشواره في كأس العالم في شباط/فبراير 2009، وحصد 11 فوزاً في كأس العالم وصعد على المنصة 45 مرّة.

حقق أبرز نجاحاته في الألعاب الأولمبية الشتوية، حيث تفوّق على انجاز والده هلموت ماير صاحب فضية في أولمبياد كالغاري 1988.

أحرز ذهبية الانحدار في سوتشي الروسية عام 2014، ثم ذهبيتي التعرج سوبر طويل في بيونغتشانغ 2018 وبكين مطلع 2022 حيث نال أيضاً برونزية الانحدار.

قال ماير "عشت موسماً أخيراً رائعاً، مع لقب أولمبي ثالث، وبدأت الحالي بشكل جيّد. أنا سعيد لكني اكتفيت".

© 2022 AFP