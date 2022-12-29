الجيشان الكولومبي والإكوادوري يرصان الصفوف للتصدي للاتجار بالمخدرات

© شنيدر ميندوزا / ا ف ب/ارشيف

مزارع الكوكا في كولومبيا بتاريخ 29 تشرين الأول/أكتوبر 2022

بوغوتا (أ ف ب) – اتفق ممثلون عن القوات المسلحة في كولومبيا والإكوادور على "توحيد القوى" الأربعاء للتصدّي للاتجار بالمخدرات والجريمة العابرة للحدود بين البلدين.

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وقال الجنرال الكولومبي هيليدر جيرالدو للإعلام إلى جانب نظيره الإكوادوري "قررنا توحيد القوى (...) ليتسنّى لنا أن نعدّ على المديين المتوسط والقصير خططا عسكرية تسمح بالتصدّي" للجريمة.

وهذا الاتفاق هو ثمرة اجتماع بين ممثلين عسكريين من البلدين أقيم في مدينة إيبياليس الكولومبية المحاذية للإكوادور.

وصرّح جيرالدو "لن نوفّر جهدا للقضاء على الاتجار بالمخدرات والانتهاكات البيئية والتهريب وكلّ الأحداث التي تقع في المنطقة التي نتولّى مسؤولياتها".

وباتت الإكوادور محطّة عبور للكوكايين المصنّعة في كولومبيا والمهرّبة إلى الولايات المتحدة وأوروبا.

ويتوجّه التجار إلى الحدود المشتركة التي تمتدّ على 586 كيلومترا للإفلات من سلطات كولومبيا، أكبر منتج للكوكايين في العالم.

وبحسب الأمم المتحدة، كانت الإكوادور ثالث البلدان التي ضبطت فيها أكبر كمّيات من الكوكايين في 2020 (92 طنّا)، بعد الولايات المتحدة (157 طنّا) وكولومبيا (584 طنّا).

© 2022 AFP