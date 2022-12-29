بطولة أستراليا المفتوحة ترفع الجوائز المالية الى مستوى قياسي

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صورة ملتقطة في 16 كانون الثاني/يناير 2016 لشعار بطولة أستراليا المفتوحة على الكرات

ملبورن (أ ف ب) – ستكون نسخة 2023 من بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، قياسية من حيث قيمة الجوائز المالية وفق ما أعلن المنظمون الخميس.

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وأفاد منظمو البطولة التي تقام في الشهر الأول من العام المقبل، أن الزيادة ستكون بنسبة 3.4 بالمئة من أجمالي الجوائز المالية، لتصل الى مستوى قياسي قدره 76.5 مليون دولار أسترالي (51.6 مليون دولار أميركي).

سيحصل كل من الفائزين بلقبي الرجال والسيدات على 2.975 مليون دولار أسترالي، تزامناً مع ارتفاع قيمة الجوائز المالية أكثر من أي وقت مضى بالنسبة للاعبين واللاعبات الذين لن يصلوا حتى الى النهائي في الفئتين.

وسيحصل كل من ينتهي مشواره عند الدور الأول على 106.250 دولاراً، بزيادة 3.2 بالمئة، بينما سيحصل كل من يصل الى الدور الثاني على زيادة مماثلة لتصل الجائزة الى 158.850 دولاراً.

وقال مدير البطولة كريغ تايلي إن مجموع جوائز الموسم الصيفي الأسترالي والذي يشمل أحداثاً استعدادية لأولى البطولات الكبرى، مثل النسخة الأولى من كأس يونايتد للمنتخبات المختلطة، سيتجاوز 100 مليون دولار أسترالي لأول مرة.

وأفاد أنه "من المهم جداً لاستمرار نجاح صيف التنس الأسترالي أن نوفر فرصاً قوية ومهمة وأن نضمن حصول أفضل اللاعبين في العالم على التعويض (المادي) المناسب".

وتابع "في بطولة أستراليا المفتوحة، قمنا بزيادة أموال الجوائز لكل دور اعتباراً من التصفيات وحتى النهائي، على تكون الزيادات الأكبر في الأدوار الأولى".

ورأى أن "هذه المكافآت الكبيرة تساعد اللاعبين على الاستثمار في حياتهم المهنية... وعلى تهيئة أنفسهم لحصد النجاح على مدار العام".

ارتفعت قيمة الجوائز المالية لبطولة أستراليا المفتوحة بأكثر من 321 بالمئة، أو 58.32 مليون دولار أسترالي، في الأعوام العشرين الأخيرة، بعدما كانت 18.18 مليون دولار أسترالي.

تنطلق بطولة أستراليا المفتوحة في 16 كانون الثاني/يناير.

© 2022 AFP