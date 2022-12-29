بطولة إنكلترا: كلوب يؤكد أن صفقة خاكبو ستؤثر على حركة ليفربول في سوق الانتقالات

لندن (أ ف ب) – قال الالماني يورغن كلوب مدرب ليفربول الانكليزي لكرة القدم الخميس إن صفقة التعاقد مع مهاجم أيندهوفن الهولندي كودي خاكبو مقابل 48 مليون دولار سيكون لها انعكاسات على خططه لفترة الانتقالات الشتوية في كانون الثاني/يناير المقبل.

إعلان اقرأ المزيد

ونجح كلوب في التعاقد مع خاكبو بعد ثلاثة أيام من المفاوضات مع ممثلي اللاعب البالغ 23 عاماً خلال عيد الميلاد.

تألق المهاجم الهولندي الدولي في كأس العالم في قطر، مما دفع ليفربول إلى التحرك قبل أن يتمكن غريمه مانشستر يونايتد من إبرام صفقة للنجم الصاعد.

ورغم أن كلوب لم يضع في أولوياته التعاقد مع مهاجم، حيث أن خط وسط ليفربول بحاجة إلى تعزيزات، إلاّ أن مدرب الريدز كان حريصاً على إبقاء خاكبو بعيداً عن متناول "الشياطين الحمر"، حتى لو انعكس ذلك على قدرته الشرائية في كانون الثاني/يناير مع تشريع باب سوق الانتقالات الشتوية.

قال مدرب بوروسيا دورتموند السابق خلال مؤتمر صحافي عقده عشية استقبال فريقه ضيفه ليستر ضمن منافسات المرحلة الثامنة عشرة من الدوري "أود أن أقول من حيث المبدأ إن الأمر كذلك بالنسبة لجميع الناس في العالم: الأموال التي تنفقها لها تأثير على الأموال التي يمكنك إنفاقها (في المستقبل)".

واضاف "نحن نعرف ما نريد القيام به وسنرى ما إذا كان بإمكاننا فعل ذلك. يتعلق الأمر بالمال بالطبع، ولكن الأمر يتعلق أكثر بما كان عليه الحال دائماً، حول شراء اللاعبين المناسبين لأننا سعداء بتعاقدنا مع كودي".

واثنى كلوب على لاعبه الجديد قائلاً "هو لاعب شاب ولديه الكثير من الإمكانات. لو كان قد سجل 40 هدفاً في إسبانيا أو في أي دوري آخر سيكون باهظ الثمن".

وسجل خاكبو في كل من مباريات "الطواحين الهولندية" في دور المجموعات في العرس الكروي العالمي في قطر (3 أهداف)، كما أن قدرته على التنقل بين الخطوط الأمامية سيصب في مصلحة مدربه الالماني.

ومع عدم فتح نافذة الانتقالات الشتوية رسمياً حتى الأحد، وبينما سيخوض ليفربول مباراته المقبلة الجمعة وثم أمام برنتفورد الاثنين، قد يضطر خاكبو إلى الانتظار بعض الوقت لارتداء قميص فريقه الجديد.

تحدث كلوب عن هذه المسألة، مؤكداً "من الواضح أننا في وقت مبكر جداً (في سوق الانتقالات في كانون الثاني/يناير) وهو أمر جيد. قد تكون هناك فرصة (كي يشارك) أمام برنتفورد ولكن من دون حظوظ مرتفعة".

وختم متحدثاً عن أفضل مركز للمهاجم الجديد "المركز الذي يشغله غالباً هو الجناح الأيسر، هذا واضح، ولكن يمكنه اللعب في مراكز مختلفة. لعب لهولندا وأيندهوفن في مراكز مختلفة...".

© 2022 AFP