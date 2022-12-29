بنزيمة عاد إلى ريال "باندفاع وحماس" رغم نكسة مونديال قطر حسب أنشيلوتي

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مدريد (أ ف ب) – أكد الايطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الاسباني الخميس، أن المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة عاد إلى الدوري بعد "كابوسه المروع" في مونديال قطر لكرة القدم "باندفاع وحماس".

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اختير بنزيمة، الفائز بالكرة الذهبية أخيراً، ضمن تشكيلة المنتخب الفرنسي للعرس الكروي العالمي، لكن إصابة في الفخذ أثناء التدريبات دفعته للانسحاب عشية المباراة الافتتاحية لكأس العالم.

ومع انتهاء المونديال الذي حلّ فيه "الديوك" في المركز الثاني خلف الارجنتين بعد الخسارة بركلات الترجيح 4-2 بعد تعادلهما 3-3 في الوقتين الاصلي والإضافي، أعلن بنزيمة نهاية مسيرته الدولية مع منتخب بلاده بعد 37 هدفاً في 97 مباراة دولية.

رفض أنشيلوتي الدخول بخلفيات قرار المدرب الفرنسي ديدييه ديشان عدم انتظار شفاء بنزيمة، قائلاً "لا أريد أن أقول أي شيء عن القرار الذي اتخذته فرنسا. قالوا إنه لا يستطيع اللعب في كأس العالم".

وأضاف بشأن اللاعب الذي خاض أكثر من 600 مباراة في 12 موسماً في العاصمة الاسبانية "رأينا رجلاً يأتي الينا بقمة الاندفاع والحماسة"، مؤكداً أن بنزيمة "سيكون عونًا كبيرًا لنا خلال الجزء الثاني من الموسم".

وكان بنزيمة متعطشاً للظهور في نهائيات كأس العالم في قطر بعد أن غاب عن تشكيلة بلاده التي فازت بمونديال روسيا قبل أربع سنوات. استُبعد عن المنتخب الفرنسي لمدة خمس سنوات ونصف بسبب تورطه في فضيحة ابتزاز جنسية. وحُكم عليه العام الماضي بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 75 ألف يورو.

ويستأنف ريال مدريد صاحب المركز الثاني بفارق نقطتين عن غريمه التقليدي برشلونة المتصدر (37 مقابل 35) موسمه في "لا ليغا" الجمعة بمواجهة مضيفه بلد الوليد ضمن منافسات المرحلة الخامسة عشرة.

© 2022 AFP