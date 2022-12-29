إسرائيل: نتانياهو يعين وزير الاستخبارات السابق إيلي كوهين وزيرا للخارجية

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أعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي المكلف بنيامين نتانياهو الخميس تعيين وزير الاستخبارات السابق إيلي كوهين، الذي لعب دورا مهما في تطبيع العلاقات بين الدولة العبرية وعدد من البلدان العربية، وزيرا للخارجية.

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اختار رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتانياهو الخميس وزير الاستخبارات السابق إيلي كوهين لمنصب وزير الخارجية.

ولعب كوهين دورا مهما في تطبيع العلاقات بين الدولة العبرية وعدد من البلدان العربية.

وأعلن نتانياهو تعيين كوهين في خطاب ألقاه في البرلمان عرض فيه توجهات حكومته التي يفترض أن يتم المصادقة عليها الخميس في تصويت لتتولى مهامها خلفا للائتلاف المتنوع بقيادة رئيس الوزراء المنتهية ولايته يائير لابيد.

فرانس24/ أ ف ب

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