دوري "أن بي أيه": نتس يواصل سلسلة انتصاراته

كايري ايرفينغ (رقم 11) في مواجهة آرون هوليداي (رقم 3) خلال مباراة بروكلين نتس مع اتلانتا هوكس في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين. اتالانتا، جورجيا، في 28 كانون الأول/ديسمبر 2022

لوس انجليس (أ ف ب) – سجل كايري إيرفينغ 15 من نقاطه الـ28 في الربع الأخير وساهم كيفن دورانت بـ26 نقطة مع 16 متابعة ليقودا بروكلين نتس الى انتصاره العاشر توالياً، وذلك على حساب أتالانتا هوكس 108-107 الأربعاء في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

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وهذه أطول سلسلة انتصارات في الدوري هذا الموسم والأطول لنتس منذ موسم 2005-2006 حين حقق أيضاً 10 انتصارات متتالية، على غرار موسم 2002-2003، فيما تبقى أطول سلسلة انتصارات في تاريخ النادي 14 على التوالي في موسمي 2003-2004 و2005-2006.

وخرج نتس منتصراً للمرة الرابعة عشرة في آخر 15 مباراة، رافعاً عدد انتصاراته بالمجمل الى 23 في 35 مباراة، مستفيداً من افتقاد هوكس لتراي يونغ الذي انسحب من اللقاء قبيل انطلاقه بسبب إصابة في ربلة الساق، وكل من كلينت كابيلا ودياندري هانتر اللذين لم يكونا أصلاً في تشكيلة الفريق بسبب إصابتهما.

وكانت السلة التي سجلها الياباني يوتا واتانابي في آخر دقيقة من الربع الثالث، جاعلاً النتيجة 81-80 لصالح نتس، أول تقدم للضيوف منذ بداية الربع الثاني (33-32)، قبل أن يضيف دورانت رميتين حرتين ليعزز تقدم فريقه الذي لم يتخلف منذ حينها.

وسجل ديجونتي موراي 24 نقطة وجون كولينز 21 لأتلانتا الذي أدرك التعادل 104-104 إثر ثلاثية من آرون هوليداي، لكنه لم يتقدم ولو لمرة واحدة في الوقت الحاسم من اللقاء الذي برز فيه أيضاً عند صاحب الضيافة أونيكا أوكونغوو بتسجيله 18 نقطة مع 13 متابعة من دون أن يكون ذلك كافياً لتجنيب فريقه الهزيمة الثامنة عشرة في 35 مباراة.

وعلق دورانت على هذا الانتصار، قائلاً "اعتقد أننا كنا نقاتل من أجل بعضنا البعض طيلة الشوط الثاني. قمنا ببعض التعديلات في ما يخص طريقة لعب بعض شباننا ونجحنا في أن ننفذ بالشكل الصحيح. نجحنا في إبطائهم بعض الشيء".

وقدم زيون وليامسون أفضل مباراة هجومية منذ وصوله الى الدوري بتسجيله 43 نقطة، بينها النقاط الـ14 الأخيرة لفريقه، ليخرج نيو أورليانز بيليكانز منتصراً من مباراته ومينيسوتا تمبروولفز بفارق نقطة أيضاً 119-118.

كينغز يوقف مسلسل انتصارات ناغتس

ومن رميتين حرتين في آخر 0.7 ثانية رفع بهما رصيده الى 33 نقطة في اللقاء، قاد مليك مانك فريقه ساكرامنتو كينغز لإسقاط دنفر ناغتس 127-126 وايقاف مسلسل انتصاراته المتتالية عند 5 مباريات، لتذهب بذلك النقاط الـ40 التي سجلها الصربي نيكولا يوكيتش سدىً بعدما أخفق في محاولة أخيرة من خارج القوس.

والى جانب مانك، تألق في صفوف كينغز كل من ديآرون فوكس والعائد من الإصابة الليتواني دومانتاس سابونيس، بعدما سجل الأول 31 نقطة مع 13 تمريرة حاسمة، والثاني 31 نقطة أيضاً مع 10 متابعات و5 تمريرات حاسمة.

وسجل جوردن بول 26 نقطة ونجح في رمية حرة حاسمة في آخر 1.27 دقيقة، ليقود غولدن ستايت ووريرز حامل اللقب الذي يفتقد الثلاثي ستيفن كوري وكلاي طومسون والكندي أندرو ويغينز، الى الفوز الثالث توالياً والثامن عشر هذا الموسم وجاء على حساب يوتا جاز 112-107.

وتألق ديمار ديروزن بتسجيله 42 نقطة في فوز فريقه شيكاغو بولز على ميلووكي باكس 119-113 بعد التمديد، في لقاء بدا خلاله الأخير متجهاً نحو فوز سهل بعد تقدمه بفارق 15 نقطة خلال الربع الرابع.

ورغم جهود اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو الذي سجل 45 نقطة مع 20 متابعة، مني باكس في النهاية بهزيمته الرابعة توالياً في أطول سلسلة خسائر له هذا الموسم، فيما حقق بولز فوزه الخامس عشر.

وتغلب واشنطن ويزاردز على فينيكس صنز 127-102 في لقاء لم يتقدم خلاله الأخير سوى مرة واحدة وكانت في السلة الاولى من المباراة، فيما فاز ميامي هيت على لوس أنجليس ليكرز 112-98، وديترويت بيستونز على أورلاندو ماجيك 121-101.

© 2022 AFP