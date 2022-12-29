عشاق بيليه يبحثون عن "ذكريات الملك" في مسقط رأسه

© دوغلاس ماغنو / ا ف ب/ا ف ب

صورة لتمثال الاسطورة البرازيلي بيليه، في مسقط رأسه في تريس كوراسوينس، في ولاية مينا جيرايس في البرازيل، التقطت في 28 كانون الاول/ديسمبر 2022.

Três Coraçoes (البرازيل) (أ ف ب) – أعاد تدهور الحالة الصحيّة لأسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه الفضول إلى بلدة تريس كوراسوينس الصغيرة الهادئة في ولاية مينا جيرايس، في جنوب شرق البلاد، حيث وُلد قبل 82 عاماً "معجزة كرة القدم".

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يتجول عشاق الأيقونة البرازيلية في المدينة التي يبلغ عدد سكانها 75000 نسمة، بحثًا عن ذكريات نادرة لبيليه، الذي ولد هناك لعائلة فقيرة وقضى السنوات الأولى من حياته.

مر شهر تماما منذ دخول بيليه مستشفى ألبرت أينشتاين في ساو باولو، حيث يخضع للعلاج الكيميائي لسرطان القولون منذ نهاية عام 2021. في آخر بيان لها قبل ثمانية أيام، أشارت المستشفى إلى تدهور الحالة الصحية لبطل العالم ثلاث مرات اثر تفاقم حالته السرطانية ومعاناته من مشاكل "في الكلى والقلب".

تقع بلدة تريس كوراسوينس الصغيرة والتي تعني "ثلاثة قلوب" على بُعد حوالي 250 كيلومترًا من المدن الكبرى الثلاث بيلو هوريزونتي وساو باولو وريو دي جانيرو، وتحيط بها مزارع البن.

تعود شهرة المدينة إلى حقيقة واحدة: ولادة إدسون أرانتس دو ناسيمنتو المعروف ببيليه في عام 1940.

بدأ بيليه مسيرته الكروية في سن المراهقة في نادي سانتوس، بالقرب من ساو باولو، حيث يوجد متحف خاص به والذي يعرض غالبية ذكرياته.

في تريس كوراسوينس، أدى تفاقم مرض بيليه إلى جلب المزيد من الزوار إلى منزله، وهو نسخة طبق الأصل من منزله الأول، الواقع في شارع شديد الانحدار، فيه منازل صغيرة، ويحمل اسمه.

صورة تم التقاطها في 28 كانون الاول/ديسمبر 2022 لتمثال نصب تكريما لبيليه في مسقط رأسه في تريس كوراسوينس © دوغلاس ماغنو / ا ف ب/ا ف ب

قال نيلور انهيكي، الجار البالغ 41 عاماً، لوكالة فرانس برس "لم أذهب إلى هذا المنزل الذي افتتح قبل 10 سنوات".

وأضاف "لكن إعلان دخوله (بيليه) الى المستشفى جعلني أرغب في زيارته".

بُني المنزل استنادًا إلى ذكريات والدة بيليه، سيليست أرانتيس دو ناسيمنتو، التي تبلغ مئة عام، ويُظهر المنزل الأصول المتواضعة للعائلة: الحد الأدنى من الأثاث الخشبي، والمراتب المصنوعة من القش، والراديو القديم، وصورة مؤطرة للوالدين على الجدار.

-تمثال ضخم-

على بُعد بضع مئات من الأمتار، يعرض متحف تيرا دو ري الصغير (أرض الملك) قمصان سانتوس الموقعة من قبل النجم السابق وكرة لعب بها وشهادة ميلاده.

لكن بعض عشاق بيليه كانوا يأملون في رؤية المزيد في مسقط رأسه.

قام رافائيل أنتونيس بالالتفاف في رحلة عائلية للوصول إلى هناك، بحثًا عن "ذكريات الملك".

وقال رجل الأعمال البالغ 43 عامًا والذي لم يبهره كثيراً تمثال بيليه الضخم الموجود عند مدخل تريس كوراسوينس "لقد وجدت القليل من آثاره في المدينة، تقريباً لا شيء".

وتابع عن لاعب كرة القدم الوحيد الذي توج بكأس العالم ثلاث مرات "أجد أنه هناك عدم احترام للدور الذي لعبه في كرة القدم وبلدنا".

صورة لشهادة الميلاد وشهادة عماد الاسطورة البرازيلي بيليه، التقطت في 28 كانون الاول/ديسمبر 2022 في متحف تيرا دو ري في مسقط رأسه تريس كوراسوينس، في ولاية مينا جيرايس. بيليه البالغ من العمر 82 عامًا يرقد حاليًا في مستشفى في ساو باولو حيث يعالج من مرض السرطان. © دوغلاس ماغنو / ا ف ب/ا ف ب

لكن بالنسبة لفرناندو أورتيس، صديق عائلة الاسطورة الرقم 10 في سيليساو، فإن التفسير يكمن في جانب آخر.

شرح الرجل البالغ ستين عاما والذي يقف وراء بناء منزل بيليه "الكثير من البرازيليين لا يطيقون رؤية مواطنيهم ينجحون. وعندما يتعلق الأمر بالبرازيلي الأسود، يكون الرفض أقوى".

وتابع "للأسف، أعتقد أنه لو كان بيليه رجلاً صاحب بشرة بيضاء فاتح العينين، لكان مقبولاً من الجميع".

© 2022 AFP