مشاكل تقنية تمنع عددا من مستخدمي تويتر من الوصول إلى حساباتهم

صورة لموقع تويتر كما بدا في 28 كانون الأول/ديسمبر 2022

سان فرانسيسكو (أ ف ب) – تعذر على عدد من مستخدمي الانترنت ليل الأربعاء الخميس الدخول إلى حساباتهم على شبكة التواصل الاجتماعي تويتر أو الاطلاع على بعض الحسابات.

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وأحصى الموقع الالكتروني "داون-ديتيكتور" (DownDetector) حوالى عشرة آلاف شكوى من رواد يواجهون صعوبة في استخدام تويتر. وقد بلغ العدد ذروته حوالى الساعة 00,35 بتوقيت غرينتش قبل أن يستقر.

ولم يعرف حجم هذا العطل لكن صحافيين من وكالة فرانس برس في الولايات المتحدة وآسيا ذكروا أنهم واجهوا صعوبة في الوصول إلى حساباتهم.

وتواجه المنصات الرقمية من حين لآخر أعطالا واضطرابا في الخدمة.

مع ذلك تأتي هذه المشكلة التقنية في وقت حساس لتويتر المنصة التي تشهد اضطرابا منذ استحواذ إيلون ماسك عليها مقابل 44 مليار دولار في نهاية تشرين الأول/أكتوبر.

وسرّح رجل الأعمال عددا كبيرا من الموظفين بما في ذلك من فرق الصيانة الفنية للمنصة.

ورد إيلون ماسك على مستخدم سأله الأربعاء ما إذا كان موقع تويتر "معطلًا"، بالقول إنه "يعمل لدي".

وخارج الولايات المتحدة، سجلت أعداد تتراوح بين بضع مئات وبضعة آلاف من المستخدمين غير القادرين على الوصول إلى الخدمة.

وذكر "داون-ديتيكتور" أن الانقطاع يؤثر بشكل أساسي على الأشخاص الذين يستخدمون تويتر على واجهة الشبكة. وجاءت حوالى عشرة بالمئة من الشكاوى التي سجلها الموقع من مستخدمي تطبيقات هواتف محمولة.

ولم يعرف على الفور سبب الانقطاع.

وقال وفقًا موقه "نتبلوكس" (NetBlocks) لرصد حركة الشبكة، إن هذه أعطال دولية "ولا تتعلق باضطرابات أو عمليات تنقية للانترنت على مساتوى وطني".

© 2022 AFP