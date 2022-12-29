مقتل ثمانية أشخاص في اشتباكات قبلية جديدة في دارفور في السودان (منظمة غير حكومية)

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سودانيون يتفقّدون أضرارا خلّفتها أعمال عنف في جنوب دارفور في شباط/فبراير 2021

الخرطوم (أ ف ب) – قُتل ثمانية أشخاص في اشتباكات قبلية جديدة في دارفور، المنطقة الواقعة في غرب السودان التي تشهد أعمال عنف بشكل منتظم، حسبما أفادت منظمة غير حكومية الخميس.

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وأفاد شهود بأنّ الاشتباكات اندلعت في ساعة متأخرة من ليل الأربعاء بعد مقتل رجل من قبيلة الفور الإفريقية في خلاف مع أحد أفراد قبيلة الرزيقات العربية في زالنجي عاصمة ولاية وسط دارفور.

وفي وقت لاحق هاجم أفراد من قبيلة الرزيقات على دراجات نارية ومسلّحون، أفراداً من قبيلة الفور يقطنون في مخيّم للنازحين في زالنجي، حسبما أفاد المتحدث باسم التنسيقيّة العامّة للاجئين والنازحين في دارفور آدم ريغال.

وقال "حتى الآن، قُتل ثمانية أشخاص وأصيب 11 آخرون بجروح".

غالباً ما تكون دارفور مسرحاً للعنف القبلي، إضافة إلى أعمال عنف أخرى ناجمة عن النزاعات الإقليمية وصعوبات الحصول على المياه. وتسبّبت اشتباكات وقعت السبت في مقتل 11 شخصاً على الأقل في جنوب دارفور.

اندلعت حرب أهلية في العام 2003 بين نظام الرئيس عمر البشير الذي خُلع في العام 2019، ومتمرّدين من الأقليات العرقية خلّفت حوالى 300 ألف قتيل وحوالى 2,5 مليون نازح، وفقاً للأمم المتحدة.

وارتفعت وتيرة الصراعات القبلية عقب انقلاب عبد الفتاح البرهان قائد الجيش على الحكومة المدنية التي تولت السلطة إثر الإطاحة بعمر البشير عام 2019.

وأسفرت النزاعات القبلية عن مقتل أكثر من 900 شخص وإصابة ألف وتشريد حوالى 300 ألف هذا العام، وفقاً لتقرير صدر حديثاً عن الأمم المتحدة.

© 2022 AFP