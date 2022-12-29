19 قتيلا على الأقل في حريق فندق يضم كازينو في كمبوديا

رجال إنقاذ في موقع حريق فندق كازينو في بوابيه بتايلاند في 29 كانون الأول/ديسمبر 2022

بنوم بنه (أ ف ب) – لقي 19 شخصا على الأقل مصرعهم ليل الاربعاء الخميس فى حريق فندق يضم كازينو على الحدود بين كمبوديا وتايلاند في أوج الاحتفالات بنهاية العام بينما تخشى السلطات الكمبودية أن يكون "عشرات" آخرون قد سقطوا في هذا الحادث.

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وقال سيك سوخوم مدير مكتب الإعلام في مقاطعة بانتيا مين شي التايلاندية لوكالة فرانس برس "هناك 19 قتيلا في هذه المرحلة والعدد الكامل للقتلى قد يكون أكبر من ذلك".

وكان تقرير أولي للشرطة اطلعت عليه ووكالة فرانس برس ذكر إن الحريق الذى اندلع فى حوالى الساعة 23,30 (16,30 ت غ) في فندق "غراند دايمند سيتي" فى بلدة بويبت الكمبودية، أسفر عن سقوط "حوالى عشرة قتلى وثلاثين جريحا".

لكن المسؤول التايلاندي نفسه ذكر حينذاك أن حصيلة الضحايا قد ترتفع مع "عشرات" القتلى الآخرين.

على الجانب التايلاندي، تحدثت السلطات المحلية عن إصابة 13 شخصا أيضا بجروح خطيرة كما قال مسؤول عن الشؤون الصحية في مقاطعة سا كايو المتاخمة لكمبوديا.

وقال حاكم الإقليم بارينيا فوتيسات إن "أكثر من 50 شخصًا" يتلقون العلاج في مستشفيات في هذه المقاطعة التايلاندية، وغادر حوالي ستين آخرين المستشفى بعد فحص طبي.

وأضاف أن ما مجموعه 79 تايلانديًا و30 كمبوديًا وثمانية إندونيسيين مروا عبر المستشفيات التايلاندية.

وكانت حصيلة أولية للجانب التايلاندي تحدثت عن إصابة 13 شخصا بجروح خطيرة، حسب مسؤول عن الشؤون الصحية في مقاطعة سا كايو.

وتظهر في صور مناورة محفوفة بالمخاطر يقوم بها رجال الإطفاء وهم يحاولون بواسطة رافعة، انتشال أشخاص محاصرين على شرفة أو حافة نوافذ في مبنى يحترق.

وتدمر النيران المجمع المكون من عدد من الطوابق بالإضافة إلى جسر للمشاة يربط بين المبنيين.

وقال مصدر في وزارة الخارجية التايلاندية إن رجال إطفاء تايلانديين تم حشدهم للسيطرة على الحريق.

وبعد ظهر الخميس بالتوقيت المحلي كان دخان ينبعث من مبنى اسودت واجهته، حسب مصورة لفرانس برس في المكان.

وأوضح أحد أفراد فريق الإنقاذ التايلاندي لوكالة فرانس برس أن الحريق امتد بسرعة إلى الفندق بسبب وجود سجاد.

مئتا متر عن تايلاند

أضاف المصدر نفسه أنه رأى أشخاصا يقفزون من السطح هرباً من النيران. وقال إن "النيران كانت كثيفة والدخان في كل مكان. رأيت أشخاصا يجرون هربا من الدخان".

وقال نافات كلونكليانغ المسؤول في مؤسسة "روامكاتانيو" الذي عثر على جثتين، إن رجال الإنقاذ كافحوا للاستجابة بسبب الدخان.

وقالت الشرطة الكمبودية إن نحو 400 شخص يعملون في "غراند دايمند سيتي".

وذكرت وسائل إعلام محلية أن مواطنين أجانب كانوا داخل المبنى عندما اندلع الحريق. يحظر القانون على مواطني كمبوديا وهي واحدة من أفقر البلدان في آسيا، المقامرة في الكازينوهات.

لكن عددا كبيرا من الكازينوهات المخصصة للأجانب انتشرت في المدن الحدودية مثل بويبيت ويزورها تايلانديون. الكازينوهات محظورة رسميًا في تايلاند لذلك يعبر كثر الحدود.

ويقع فندق "غراند دايمند سيتي" على بعد حوالى مئتي متر عن المركز الحدودي على الطريق المزدحم الذي يربط العاصمة التايلاندية بانكوك بسيام ريب المدينة السياحية الشهيرة بمعابد أنغكور القريبة.

في الأشهر الأخيرة اندلع عدد من الحرائق التي سقط فيها قتلى في مراكز ليلية في جنوب شرق آسيا، ما يثير شبهات بشأن عدم احترام القواعد الأساسية للسلامة.

وأدى حريق في ملهى ليلي بالقرب من باتايا بتايلاند في آب/أغسطس الماضي إلى مقتل 26 شخصًا، معظمهم من الشباب المحليين. بعد شهر قتل 32 شخصًا في حريق في حانة كاريوكي في ضواحي مدينة هوشي منه فيتنام.

© 2022 AFP