33 قتيلا الحصيلة الجديد لضحايا الفيضانات وانزلاقات التربة في الفيليبين

© Handout / وكالة إدارة المخاطر في مدينة ماتي/ا ف ب

عمليات البحث عن المفقودين متواصلة في مدينة ماتي في مقاطعة دافاو الشرقية في الفيليبين في 29 كانون الأول/ديسمبر 2022

مانيلا (أ ف ب) – تسبّب انزلاق للتربة بمصرع شخص وفقدان ثلاثة آخرين في جنوب الفيليبين، بحسب ما أعلنت الشرطة الخميس، ما رفع حصيلة القتلى إلى 33 على الأقلّ في البلاد التي تشهد فضايانات نجمت عن أمطار غزيرة.

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وتواصل السلطات عمليات البحث للعثور على عشرين شخصا على الأقلّ في أعقاب أمطار غزيرة هطلت في عطلة عيد الميلاد وتسبّبت بفيضانات وبحوادث انزلاق للتربة في مناطق في وسط البلد وجنوبه.

وقالت الشرطة إن أربعة أشخاص كانوا يصطادون السمك على مجرى مائي في مقاطعة دافاو الشرقية في جزيرة مينداناو الجنوبية الأربعاء عندما طمرهم انهيار للتربة.

وعثر على جثّة رجل في الثانية والستين من العمر وما زال البحث جاريا لتحديد موقع الأشخاص الثلاثة الآخرين، بحسب ما أفاد إرنستو غريغوري رئيس شرطة مدينة ماتي لوكالة فرانس برس.

وقال "هطلت أمطار غزيرة في الجبال وهم كانوا يصطادون في بحيرة عندما حدث انزلاق للتربة".

ودمرت الأمطار في الفيليبين مئات المنازل وأكثر من خمسة آلاف هكتار من الأراضي الزراعية ما دفع عشرات الآلاف من الأشخاص إلى اللجوء إلى مراكز إيواء، وفق ما أعلنت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث.

وسجّلت غالبية الوفيات في مقاطعة ميساميس الغربية في جزيرة مينداناو حيث لقي 15 شخصا حتفهم غرقا أو في انهيارات للتربة ناجمة عن الأمطار.

وتعدّ الفيليبين من البلدان الأكثر تعرّضا لتداعيات التغيّر المناخي. وحذّر خبراء من أن الأمطار والرياح ستزداد حدّة في ظلّ احترار الكوكب.

© 2022 AFP