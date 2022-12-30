النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى النصر السعودي بصفقة خيالية

الرياض (أ ف ب) – أعلن نادي النصر السعودي الجمعة تعاقده مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، أفضل لاعب في العالم خمس مرات، حتى عام 2025، بصفقة مقدّرة بأكثر من 200 مليون يورو.

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وكتب النصر على موقعه الرسمي "وقع رئيس مجلس ادارة نادي النصر الاستاذ مسلي ال معمّر قبل قليل عقداً مع نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو.. حتى عام 2025"، مضيفاً أن العقد تم توقيعه في العاصمة الاسبانية مدريد وأن اللاعب سيرتدي الرقم 7.

ونقل النادي عن اللاعب البالغ 37 عاماً قوله "إني متشوق لتجربة دوري كرة قدم جديد في دولة مختلفة، الرؤية التي يعمل بها نادي النصر ملهمة جداً، وأنا متحمس للانضمام لزملائي بالفريق، لنقوم سوياً بمساعدة الفريق لتحقيق المزيد من النجاحات".

وكتب النصر "هذه الصفقة أكثر من مجرد كتابة فصل تاريخي جديد، هذا اللاعب مثال أعلى لجميع الرياضيين والشباب على مستوى العالم، وبوجوده في النصر سنمضي قدماً لتحقيق المزيد من النجاحات للنادي والرياضة السعودية وللأجيال القادمة".

وكان مصدر مقرب من النادي، كشف في وقت سابق لوكالة فرانس برس ان قيمة انتقال رونالدو بلغت "أكثر من 200 مليون يورو" وان اللاعب الذي قاد بلاده إلى لقب كأس أوروبا 2016 "سيصل الرياض الأسبوع المقبل".

ويصل النجم البرتغالي المتوج بخمسة ألقاب في مسابقة دوري أبطال أوروبا الى الدوري السعودي على خلفية مشاركة مخيبة في مونديال قطر وانفصال غير ودي على الإطلاق عن مانشستر يونايتد الإنكليزي الذي قرر التخلي عنه بسبب الانتقادات العلنية التي وجهها له ولمدربه الهولندي إريك تن هاغ.

بدا واضحاً في مونديال قطر لكرة القدم الذي اختتم في 18 الشهر الحالي بإحراز غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي اللقب على حساب كيليان مبابي ورفاقه في المنتخب الفرنسي، أن رونالدو دخل الحقبة الأخيرة من مسيرته المظفرة بعدما اكتفى بالجلوس على مقاعد البدلاء في الدورين ثمن وربع النهائي من مشاركته الخامسة في النهائيات العالمية.

كان مونديال قطر مخيبا للآمال بالنسبة الى رونالدو من كل الجوانب على الرغم من أنه سجل هدف الافتتاح لفريقه في مرمى غانا من ركلة جزاء، ليصبح بالتالي أول لاعب في تاريخ كأس العالم يسجل هدفاً في خمس نسخ مختلفة.

لكن الباقي لم يكن كافيا لأنه قدم عرضاً مخيباً للآمال ضد الأوروغواي ثم أمام كوريا الجنوبية.

وبعد اكتفائه بالجلوس على مقاعد البدلاء في الفوز الكاسح على سويسرا (6-1) في ثمن النهائي، دخل في الشوط الثاني من مباراة ربع النهائي ضد المغرب (صفر-1)، من دون أن يقدم أي شيء يذكر، ليذهب سدى احتفاله بخوضه 196 مباراة دولية، معادلاً الرقم القياسي المسجل باسم الكويتي بدر المطوّع.

© 2022 AFP